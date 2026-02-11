В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов

11 февраля 2026, 10:58

В ГД предложили расширить медобследование женщин в первый год после родов

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили проводить дополнительное расширенное медицинское обследование женщин после родов, передает РИА Новости.