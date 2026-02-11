В Госдуме предложили расширить медобследование женщин после родов
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили проводить дополнительное расширенное медицинское обследование женщин после родов, передает РИА Новости.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Авторы инициативы выступили с предложением внедрить механизм организации двух дополнительных профилактических осмотров женщин после родов — ориентировочно на третьем и двенадцатом месяцах.
Комплекс обследований в рамках этих осмотров предлагается расширить за счёт измерения артериального давления, оценки уровня гемоглобина и глюкозы, а также скрининга депрессии и других параметров по рекомендации Минздрава. Законодатели подчеркнули, что такие осмотры могут проводиться в женской консультации или поликлинике по месту жительства женщины с участием участковых врачей.
По мнению авторов инициативы, её реализация позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжёлых осложнений. Кроме того, они считают, что укрепление здоровья женщины в первый год после родов окажет положительное влияние на развитие ребёнка.
Депутаты напомнили, что в настоящее время после выписки из роддома помощь ограничивается в основном плановым визитом к акушеру-гинекологу в первые один-два месяца, а отдельные нормативы на проведение обследований на третьем или двенадцатом месяце после родов законодательно не установлены.
