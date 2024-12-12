В областном онкодиспансере изготовили 25 тыс. доз химиопрепаратов в 2024 году

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В 2024 году отделение централизованного приготовления химиотерапевтических препаратов Московского областного онкологического центра произвело 25 тысяч доз химиопрепаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Централизованное разведение лекарственных средств осуществляется с применением современного оборудования, которое защищает медицинский персонал от возможных вредных воздействий химических препаратов. Современная система приготовления сводит к нулю вероятность любых неточностей при расчете дозы препарата и его разведения», — рассказала старшая медицинская сестра отделения централизованного разведения химиотерапевтических препаратов областного онкодиспансера Наталья Ситникова.
Читайте также:
В Детском центре им. Рошаля спасли 4-месячного пациента с энцефалитом
В Подмосковье в этом году оформили через интернет 410 тыс. медицинских справок
Лечение в дневном стационаре областного онкодиспансера прошли 3 тыс. жителей
Дайана Хусинова