В приморском роддоме родилась девочка-богатырша

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Во Владивостоке на свет появилась девочка весом почти в 6 кг
В роддоме №3 Владивостока родился младенец-гигант. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
По словам заведующей акушерским отделением Натальи Король, медики знали, что малышка родится крупной, но то, что девочка будет настолько большой, не ожидал никто.
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«В нашем роддоме на свет появилась почти 6-килограммовая девочка. Малышка-крепышка стала третьим ребенком в семье. Её вес достиг 5760 г, а рост 53 см», —сообщили врачи.
«Родила женщина путем кесарева сечения, без осложнений», — сообщила Король.Мать и ребёнок сейчас находятся под наблюдением специалистов и чувствуют себя хорошо.
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Мария Фирсова