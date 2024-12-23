В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек

Для того, чтобы не уйти в запой и исключить похмелье в Новый год, нужно минимизировать количество алкоголя и запланировать физическую активность после застолья. Об этом рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголикам стоит вообще отказаться от употребления спиртного.