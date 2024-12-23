В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 6 миллионов жителей Московской области прошли диспансеризацию в поликлиниках региона с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить у пациентов различные заболевания и патологии и вовремя начать лечение. Такую проверку с начала года прошли более 6 млн жителей Московской области. Для удобства пациентов узнать о результатах прохождения диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации — без похода в поликлинику», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Для того, чтобы пройти диспансеризацию в своей поликлинике, жителю Подмосковья нужно прийти туда с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.
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Лев Каштанов