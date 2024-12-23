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В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 6 миллионов жителей Московской области прошли диспансеризацию в поликлиниках региона с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.


«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить у пациентов различные заболевания и патологии и вовремя начать лечение. Такую проверку с начала года прошли более 6 млн жителей Московской области. Для удобства пациентов узнать о результатах прохождения диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации — без похода в поликлинику», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию в своей поликлинике, жителю Подмосковья нужно прийти туда с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

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#минздрав мо
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье в 2025 году введут семь поликлиник и три подстанции скорой
23 декабря 2024, 14:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в следующем году начнут работу семь новых поликлиник, сообщил губернатор Андрей Воробьёв, подводя итоги 2024-го в обращении к жителям региона. Он назвал развитие здравоохранения одной из важных тем в стране.
«В следующем году мы введём семь новых поликлиник. Они заработают в Одинцове, Котельниках, Видном, Люберцах и Ногинске, детские поликлиники - в Пушкинском городском округе и в Чехове. Откроем также три подстанции скорой помощи – в Ступине, Можайске и Ленинском. Ленинский округ активно растёт, и скорая помощь должна быть не только в Видном, а максимально близко», – пояснил Воробьёв.
Он также рассказал, что в течение 2024 года в регионе построили восемь новых медицинских объектов.
«Это поликлиника в Лобне, станция скорой помощи в Ногинске, шесть ФАПов в Волоколамске, Шаховской и Солнечногорске. До конца года специалисты завершат стройку ещё двух объектов: долгожданного комплекса в Хотькове с поликлиникой и стационаром, в Лосино-Петровском и в микрорайоне Лукино-Варино», – отметил глава региона.
Губернатор рассказал и об особом внимании властей Подмосковья к капремонту поликлиник. Задача – кардинально изменить всё, что безнадежно устарело.
«В этом году завершим 13 объектов, в том числе восемь стационаров в Одинцове Пушкине, Волоколамске, Дмитрове и Воскресенске, а также пять поликлиник в Жуковском, Мытищах, Раменском, Истре и Дмитрове», – добавил Воробьёв.
Что касается ремонта, то в 2025 году его завершат в 17 стационарах Подмосковья и 13 поликлиниках в разных городских округах.

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#скорая помощь
#здравоохранение
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В Подмосковье приглашают доноров с первой и второй группами крови
23 декабря 2024, 13:50

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Лечебные учреждения Московской области по состоянию на 23 декабря нуждаются в донорской крови первой и второй групп как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором, а также в четвёртой отрицательной группе крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На сегодняшний день требуются пополнить запасы I и II положительной и отрицательной, а также IV отрицательной групп крови. При этом окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сделать донацию можно в Московском областном центре крови и в его подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Донором может стать любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к сдаче крови.

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#минздрав мо
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#донорская кровь
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#здравоохранение
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#подмосковье
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В Подмосковье строят флагманские медцентры для лечения самых сложных патологий
23 декабря 2024, 13:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье будет реализован проект флагманских медицинских центров, где будут лечить самые сложные случаи. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
«В этом году при поддержке президента достигнута очень важная цель – в Подмосковье работает Детский медицинский центр им. Л. Рошаля. Со второго месяца своей деятельности он вышел на проектную мощность как амбулаторно, так и стационарно. Уже сейчас там получили помощь дети из 56 регионов нашей страны. Лучшие практики, лучшие методики должны быть реализованы в нашем госпитале. Туда поступают самые сложные пациенты, это госпиталь третьего уровня», – пояснил губернатор.
Он добавил, что сейчас также идёт активное строительство в Балашихе следующего центра, который поддержал президент.
«Это медицинский центр на 1,2 тыс. коек. Мы его построим, и эффект от этого почувствует всё восточное направление нашего региона. Это Балашиха, Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Ногинск, Павловский Посад. На севере области наша задача – выйти в сентябре на строительство третьего современного центра на 800 коек. И весь Север Подмосковья также будет получать помощь в самых сложных случаях», – добавил Воробьёв.
По словам главы региона, лечить рядовые заболевания и проводить несложные операции будут в больницах на местах.

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Нарколог рассказал, как не уйти в запой в новогоднюю ночь
Нарколог Шуров: во избежание похмелья в Новый год нужно запланировать активность
21 декабря 2024, 17:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Для того, чтобы не уйти в запой и исключить похмелье в Новый год, нужно минимизировать количество алкоголя и запланировать физическую активность после застолья. Об этом рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголикам стоит вообще отказаться от употребления спиртного.
«Не сидеть часами за столом, а запланировать после того, как встретили Новый год, какую-то активность: каток, прогулка, фильмы, встречи. <…> Если есть зависимость и утрачен количественный контроль, пить нельзя вообще, потому что это первая, она же стартовая, стадия алкоголизма, и алкоголику пить нельзя ни при каких обстоятельствах», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время стало известно, что перед Новым годом россияне купили на 30% больше соленых и маринованных огурцов, чем месяцем ранее. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование торговой сети АШАН, самыми популярными категориями оказались маринованные огурцы, корнишоны и соленые.
«В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — отметили в исследовании.
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В Бронницкой больнице запустили в работу цифровой маммограф
20 декабря 2024, 20:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлинике Бронницкой больницы начал работу новый цифровой маммограф. По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, на новом оборудовании планируют проводить более 20 исследований за смену.
«Цифровое оборудование позволяет проводить качественную и точную диагностику. Врачи получают детальное и качественное изображение, а значит, и более точные результаты исследования. Так, в поликлинике Бронницкой больницы заработал новый маммограф. На его закупку было направлено более 20 млн рублей», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

В ведомстве напомнили, что пройти маммографию можно по направлению врача. Запись на приём – через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Как отметили в министерстве, жительницам Московской области старше 40 лет, не проходившим исследование более двух лет, доступна самозапись на маммографическое исследование.

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#максим забелин
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#московская область
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#больница
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Жители Каширы смогут дистанционно проконсультироваться у кардиолога МОНИКИ
20 декабря 2024, 19:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жители сёл и деревень, которые обслуживаются в фельдшерско-акушерских пунктах Каширской больницы, смогут получить в ФАП консультацию кардиолога. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Приём в режиме телемедицинской консультации проведёт врач одного из ведущих медицинских учреждений Подмосковья – Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Для этого необходима предварительной запись у фельдшера, который тоже будет участвовать в консультации. Нужно подготовить небольшой перечень предварительных обследований, чтобы кардиолог мог лучше понять ситуацию, и обратиться к фельдшеру ФАП для записи», – уточняется в сообщении.
Перечень обязательных обследований включает ЭКГ и биохимический анализ крови на липиды. Пациентам с гипертонией дополнительно нужны данные мониторинга артериального давления. Помимо этого, желательно иметь результаты ЭХО-КГ.

У пациентов с аритмией должны быть при себе ещё и данные Холтеровского мониторирования.

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Около 100 медиков принимают детей и взрослых в новой поликлинике в Балашихе
20 декабря 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Балашихе начала работу новая поликлиника на 670 посещений в смену для взрослых и детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Принимать пациентов будут около 100 медиков.
«Это не только терапевты и педиатры, но и узкопрофильные специалисты - онкологи, неврологи, кардиологи, офтальмологи, оториноларингологи, эндокринологи, урологи-андрологи и другие. Поликлиника оснащена современным оборудованием, в том числе маммографом, флюорографом и рентген-аппаратом», - рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлинике работает отделение реабилитации для маленьких пациентов, которые перенесли различные заболевания. Физиотерапевтический кабинет, кабинеты лечебной физкультуры и массажа оснащены оборудованием для магнитотерапии, лазеротерапии, УЗ-терапии, электрофореза и других процедур. В здании организованы зоны комфортного ожидания, установлена современная навигация.

Поликлиника расположена по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом 1В.

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#минздрав мо
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#московская область
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#дети
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Врачи НИКИ детства провели выездные осмотры более 300 юных каширян
20 декабря 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Врачи НИКИ детства провели выездной приём в поликлинике Каширской больницы. Маленьких пациентов осмотрели нефролог, невролог, аллерголог, пульмонолог, а также врач ультразвуковой диагностики, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Осмотры и обследования прошли 56 детей. Девять из них получили направления на дальнейшие консультации и дообследование. Выездная бригада работала не только в кабинетах поликлиники, но и в мобильном комплексе. Там можно было пройти УЗИ внутренних органов, сдать анализы, исследовать функцию внешнего дыхания. По итогам осмотров врачи дали родителям конкретные рекомендации.
«Медики НИКИ детства – это узкие специалисты, которые необходимы для консультаций в тяжёлых случаях для постановки диагноза. Помимо этого, врачи ведут диспансерную группу детей, нуждающихся в регулярном наблюдении. В течение года специалисты регулярно приезжали к нам раз в три месяца. Всего обследования прошли более 300 детей, – рассказала заместитель главврача Каширской больницы Татьяна Пономарёва.
Как отметили в пресс-службе, такие выезды помогают сократить время на диагностику и избежать длительных ожиданий. Каширская больница планирует и дальше взаимодействовать с региональными медучреждениями.

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#здоровье
#здравоохранение
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#дети
#кашира
#врачи
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В Перу родился первый в мире ребёнок, который был выращен вне тела женщины
20 декабря 2024, 14:44

Фото: iStock/ jordi magrans

В Перу в Лиме родился первый в мире ребёнок, который зачат с использованием уникальной технологии, которая связывает клеточные разработки и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), сообщила американская биотехнологическая компания Gameto.
«Gameto <...> объявила о рождении первого в мире человека с использованием технологии Fertilo <...>, которая позволяет созревать яйцеклеткам вне организма», — говорилось в сообщении на сайте дистрибьютора пресс-релизов Business Wire.

Подчёркивалось, что роды проходили в клинике Санта-Исабель в Перу. Для технологии Fertilo использовались молодые клетки яичников, чтобы воссоздать естественный процесс созревания яйцеклетки в лабораторных условиях.

В сообщении обращалось внимание, что данный процесс заменяет 80 процентов гормональных инъекций, которые необходимы при классическом ЭКО.

Ранее сообщалось, что медицинские работники Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша.

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