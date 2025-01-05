В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса

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Метапневмовирус может быть диагностирован с помощью уже неоднократно апробированного прекрасно зарекомендовавшего себя ОРВИ-скрина, разработанного в России.
Об этом, ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщает РБК. ОРВИ-скрининг представляет собой набор реагентов, он разработан в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора для быстрой безошибочной диагностики ОРВИ.
Метапневмовирус – один из возбудителей респираторных инфекций, вызывает ОРВИ, бронхиолит, пневмонию, проявляется повышением температуры, кашлем, насморком и предполагает симптоматическое лечение, рассказали в ведомстве.
На севере Китая больницы переполнены пациентами, у которых выявили метапневмовирус. Больше всего вирусу подвержены дети и подростки. Симптомы заболевания похожи на те, что проявлялись при коронавирусе. В основном заболевание протекает легко, у людей с ослабленным иммунитетом может развиться осложнение в виде бронхита и пневмонии.
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Метапневмовирус – один из возбудителей респираторных инфекций, вызывает ОРВИ, бронхиолит, пневмонию, проявляется повышением температуры, кашлем, насморком и предполагает симптоматическое лечение, рассказали в ведомстве.
На севере Китая больницы переполнены пациентами, у которых выявили метапневмовирус. Больше всего вирусу подвержены дети и подростки. Симптомы заболевания похожи на те, что проявлялись при коронавирусе. В основном заболевание протекает легко, у людей с ослабленным иммунитетом может развиться осложнение в виде бронхита и пневмонии.
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Александр Бойцов