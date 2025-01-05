Больницы переполнены: в Китае началась вспышка смертельного заболевания HMPV, симптомы, чем опасно, как не заразиться

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В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV), который представляет собой серьезную угрозу и имеет более высокий уровень смертности, чем коронавирус (COVID-19), достигая 43%. В стране наблюдается резкий рост случаев заболеваний, вызванных HMPV и другими респираторными вирусами. Что известно об эпидемии и чем она опасна расскажет «Радио 1».
Пандемия в Китае
По данным Французской радиовещательной корпорации, начиная с декабря прошлого года в Китае увеличилось количество случаев гриппа, HMPV, COVID-19, микоплазменной пневмонии и аденовирусных инфекций. Это привело к переполнению больниц, особенно в северных регионах, а также к значительной нагрузке на крематории.
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Что такое HMPV
Метапневмовирус человека (HMPV) — это РНК-вирус, вызывающий острые респираторные инфекции. Он был впервые выявлен в Нидерландах в 2001 году, однако предполагается, что он мог циркулировать в популяции на протяжении более 50 лет. В последние годы уровень диагностики HMPV значительно возрос. Китайские власти внимательно следят за ситуацией и принимают меры для контроля распространения вируса.
На данный момент информации о наличии эффективного лекарства от HMPV нет.
Как передается вирус
HMPV встречается на всех континентах и может поражать людей любого возраста. Считается, что к пяти годам почти каждый ребенок сталкивается с метапневмовирусной инфекцией, а к десяти годам — все дети.
Вспышки HMPV обычно происходят с августа по октябрь, в период с окончания сезона дождей до начала зимы. Вирус передается через кашель, чихание или контакт с выделениями из носа и слюной инфицированных людей. Чаще всего заболевание затрагивает детей и пожилых людей. Инкубационный период составляет примерно три-пять дней.
Китайские медики сообщают, что уровень смертности от метапневмовируса достигает 43%, что превышает показатели смертности от COVID-19.
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Симптомы HMPV
Симптомы заболевания проявляются особенно у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, в то время как у остальных инфекция может протекать практически бессимптомно.
Взрослые и дети с крепкой иммунной системой при заражении HMPV могут не проявлять характерных симптомов или испытывать лишь легкие проявления ОРВИ. В то же время, у маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело, что иногда приводит к серьезным осложнениям, таким как пневмония.
К основным симптомам вирусной инфекции относятся: высокая температура, боли в теле, кашель, насморк, одышка и потеря аппетита. Также могут наблюдаться сыпь, рвота или диарея.
Лечение
Что касается лечения, то на сегодняшний день не существует специфических препаратов для борьбы с этим вирусом. Основная терапия направлена на облегчение симптомов. Большинство пациентов восстанавливаются самостоятельно в течение одной-двух недель.
Как предотвратить заражение
Чтобы предотвратить заражение, советуется избегать людных мест, поддерживать личную гигиену, носить маски, часто мыть руки.
Реакция других стран на вспышку вируса в Китае
Департамент по контролю за инфекционными заболеваниями Камбоджи выпустил предупреждение, отметив сходство между HMPV и COVID-19. Тайваньские центры по контролю заболеваний также информировали население о рисках, связанных с HMPV.
Министерство здравоохранения Индии заявило, что эпидемия в Китае не является чем-то необычным. Ведомство подчеркнуло, что Индия полностью готова к борьбе с респираторными заболеваниями. Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж добавила, что все прибывающие в Индию граждане будут проверяться на наличие респираторных симптомов, особенно те, кто прилетел из Китая.
Министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что для предотвращения и контроля распространения инфекции будет периодически отслеживать ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами. В Пакистане также начато наблюдение за уровнем заболеваемости. Кроме того, для оценки текущей ситуации и разработки стратегии реагирования была организована видеоконференция с участием представителей здравоохранения и медицинских экспертов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявила вирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, но принимает меры для мониторинга и контроля распространения HMPV.
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