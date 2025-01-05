Больницы переполнены: в Китае началась вспышка смертельного заболевания HMPV, симптомы, чем опасно, как не заразиться

В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (HMPV), который представляет собой серьезную угрозу и имеет более высокий уровень смертности, чем коронавирус (COVID-19), достигая 43%. В стране наблюдается резкий рост случаев заболеваний, вызванных HMPV и другими респираторными вирусами. Что известно об эпидемии и чем она опасна расскажет «Радио 1».