Видновские врачи достали из дыхательных путей двух детей неожиданные предметы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновской больницы помогли двум детям, достав у них из дыхательных путей арахис и пластиковую заячью голову. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар почти в одно время обратились родители трёхлетней девочки с инородным телом в дыхательных путях и четырёхлетнего мальчика с жалобами на слизистые выделения с неприятным запахом из носа. Медики извлекли из носового хода девочки пластиковую заячью голову диаметром 10 мм, которая оставалась в носу малышки сутки, а у мальчика – половину арахиса, которая провела там не менее двух недель и даже успела ферментироваться.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи напомнили, что малышей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, особенно если они могут дотянуться до мелких предметов.
По его словам, главные симптомы, на которые стоит обратить внимание, - тяжёлое дыхание ребёнка, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавый голос, головокружение, нарушение сна и аппетита.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи напомнили, что малышей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, особенно если они могут дотянуться до мелких предметов.
«Такие предметы, как пуговицы, бусины, батарейки, детальки конструктора, пища и насекомые, могут попасть в носовую полость у ребенка как случайно, так и осознанно. Важно вовремя обнаружить инородное тело и как можно скорее обратиться к врачу. Это поможет избежать таких осложнений, как воспаление, дыхательная недостаточность, удушье и бронхиальная обструкция», – подчеркнул врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, главные симптомы, на которые стоит обратить внимание, - тяжёлое дыхание ребёнка, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавый голос, головокружение, нарушение сна и аппетита.
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Лора Луганская