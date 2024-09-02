В Клину в сентябре откроют мобильные пункты вакцинации

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В Клину в сентябре можно будет пройти вакцинацию от гриппа не только в поликлиниках и ФАПах, но и в мобильных комплексах. Они будут работать в самых посещаемых местах, в том числе на Привокзальной и Советской площадях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Так, 4 и 18 сентября пункт мобильной вакцинации будет работать с 10:00 до 12:00 на Привокзальной площади Клина. 11 и 25 сентября он будет открыт с 10:00 до 12:00 на Советской площади», – уточнили в пресс-службе.Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
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