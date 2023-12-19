В Королёве открыли поликлинику после капитального ремонта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Королёве после капитального ремонта заработала поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В торжественной церемонии открытия поликлиники после капитального ремонта принял участие замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов, первые замглавы городского округа Королев Сергей Иванов и Светлана Викулова и главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский
Кроме этого, в рамках встречи Максим Максимов пообщался с сотрудниками обновленной поликлиники и обсудил насущные вопросы. Также заминистра поговорил с посетителями учреждения и узнал их мнение об обновлении здания.
Стоит отметить, что данное медучреждение рассчитано на на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тысяч жителей,в числе которых 7,2 тысячи детей.
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«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций.<…>В поликлинике в Королеве был проведен ремонт, а также установлено необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. Всего на проведение ремонтных работ было направлено порядка 590 млн. рублей», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что данное медучреждение рассчитано на на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тысяч жителей,в числе которых 7,2 тысячи детей.
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Мира Полтева