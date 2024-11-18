В Королёве родился малыш с прорезавшимися зубами

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, разрушающее сосуды и негативно сказывающееся на работе различных органов и систем организма, при этом курение повышает угрозу смертельно опасных осложнений в несколько раз. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.