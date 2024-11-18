В Королёве родился малыш с прорезавшимися зубами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Королёвском роддоме появился на свет мальчик с двумя нижними резцами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Новорождённый весом 3200 г и ростом 50 см получил оценку 8-9 баллов по шкале Апгар. Его уникальную особенность врачи заметили сразу.
Мама и сын чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
Как отмечают специалисты, рождение ребёнка с зубами – крайне редкое явление. С медицинской точки зрения это не аномалия, а особенность. Обычно первые зубки у детей появляются в возрасте около полугода.
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«Беременность протекала нормально, роды были естественными и в срок. Малыш родился здоровым и немного опередил сверстников. В семье есть старший ребенок, который, как и большинство детей, родился без прорезавшихся зубов», – рассказала заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.
Мама и сын чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
Как отмечают специалисты, рождение ребёнка с зубами – крайне редкое явление. С медицинской точки зрения это не аномалия, а особенность. Обычно первые зубки у детей появляются в возрасте около полугода.
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Лора Луганская