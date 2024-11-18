Подмосковный эндокринолог Волкова рассказала, как безопасно похудеть к Новому году

Фото: пресс-служба Раменского г. о.
Похудеть к Новому году вполне возможно без вреда для здоровья. А праздничный стол можно собрать из правильных продуктов, сообщила врач-эндокринолог Раменской больницы Вероника Волкова.
Специалист не советует садиться на диету на определённый промежуток времени, который рано или поздно закончится. Диеты с аномально низким содержанием калорий наносят вред здоровью. А быстрое похудение часто приводит к набору ещё большего количества килограммов. Верное решение – постепенно изменить свои пищевые привычки.
Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, стоит обратить внимание на индекс массы тела. Если он превышает показатель 25, значит, у человека действительно избыточный вес. Другой показатель избыточного веса – обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см. Лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.
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«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с ещё большей силой», – пояснила Волкова, слова которой приводит пресс-служба Раменского городского округа.
Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, стоит обратить внимание на индекс массы тела. Если он превышает показатель 25, значит, у человека действительно избыточный вес. Другой показатель избыточного веса – обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см. Лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.
«Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное – не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты – мясо, рыба, птица, а также фрукты. Желательно ограничить, но не исключить полностью жиры», – отметила врач-эндокринолог.По её словам, накрыть вкусный новогодний стол, используя продукты только правильного питания, всё-таки можно. Для этого нужно просто проявить смекалку. В знаменитый семейный салат «Оливье» вместо колбасы можно добавить курицу, а вместо майонеза заправить его легким йогуртом или другой менее калорийной заправкой.
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Лора Луганская