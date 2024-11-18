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Подмосковный эндокринолог Волкова рассказала, как безопасно похудеть к Новому году

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

Похудеть к Новому году вполне возможно без вреда для здоровья. А праздничный стол можно собрать из правильных продуктов, сообщила врач-эндокринолог Раменской больницы Вероника Волкова.
Специалист не советует садиться на диету на определённый промежуток времени, который рано или поздно закончится. Диеты с аномально низким содержанием калорий наносят вред здоровью. А быстрое похудение часто приводит к набору ещё большего количества килограммов. Верное решение – постепенно изменить свои пищевые привычки.
«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с ещё большей силой», – пояснила Волкова, слова которой приводит пресс-служба Раменского городского округа.


Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, стоит обратить внимание на индекс массы тела. Если он превышает показатель 25, значит, у человека действительно избыточный вес. Другой показатель избыточного веса – обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см. Лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.
«Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное – не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты – мясо, рыба, птица, а также фрукты. Желательно ограничить, но не исключить полностью жиры», – отметила врач-эндокринолог.
По её словам, накрыть вкусный новогодний стол, используя продукты только правильного питания, всё-таки можно. Для этого нужно просто проявить смекалку. В знаменитый семейный салат «Оливье» вместо колбасы можно добавить курицу, а вместо майонеза заправить его легким йогуртом или другой менее калорийной заправкой.

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#диабет
В Раменской больнице внедрили новое исследование новообразований кожи
18 ноября 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы проводят бесплатную панч-биопсию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Это метод диагностики новообразований кожи при различных заболеваниях – онкологических, бактериальных, вирусных, грибковых и аутоиммунных.
Врач может назначить такую процедуру, если подозревает у пациента онкологическое заболевание. Она позволяет не только выявить диагноз, но и составить оптимальный план лечения, а также контролировать эффективность терапии.
«Панч-биопсия – уникальный метод взятия биоматериала из разных слоёв кожи при специальными трубчатыми скальпелями, называемыми панчами. Взятые частицы новообразований отправляют в лабораторию на гистологические исследования. Благодаря панч-биопсии удаётся диагностировать заболевания кожных покровов и контролировать эффективность лечения. Исследование малотравматично и высокоэффективно», – пояснила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.
Процедура проводится амбулаторно, госпитализация не требуется. Никакая специальная подготовка также не нужна. Процесс занимает 20-30 минут. После процедуры пациент получает рекомендации по использованию повязки и уходу за раной.

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#раменский городской округ
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Балашихинскую областную больницу планируют открыть в 2027 году
18 ноября 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Строящуюся Балашихинскую областную больницу рассчитывают открыть в 20227 году.
Такой срок назвал министр стройкомплекса Московской области Александр Туровский. Возведение одного из крупнейших медучреждений Московской области обсудили на совещании в Балашихе, которое провёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Это один из наиболее важных и масштабных проектов в регионе. Ставим себе задачу реализовать его чуть больше, чем за три года и открыть больницу в 2027-м. Сегодня мы развернули весь фронт работ, необходимый для возведения монолитной коробки с заливами. Все работы ведутся согласно графику», – отметил Туровский
Многопрофильная больница с круглосуточным стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену создаётся в микрорайоне Ольгино. Строительство началось в марте этого года. Первый камень в основание медучреждения заложили зампред правительства Татьяна Голикова и губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Будущая Балашихинская областная больница – объект, который требует самого пристального внимания. Проект лично поддержал президент. Стоимость объекта – свыше 36 млрд рублей. Большие планы намечены и по решению транспортных задач. Это средства федерального и регионального бюджетов», – сказал Брынцалов
Сегодня ведётся устройство гидроизоляции, защитной стяжки, армирование и бетонирование монолитных конструкций подземной части. На объекте работают порядка 200 человек и 36 единиц техники.
«Городской округ Балашиха – один из самых густонаселённых в регионе. Будущая больница – знаковый объект не только для Балашихи, но и для всей Московской области. Предстоит развернуть большую работу по строительству дорог, реконструкции прилегающих улиц. Поэтому будем работать в связке со всеми структурами, чтобы к открытию объекта у нас не было проблем с дорожной инфраструктурой», – отметил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В планах – построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую автодорогу. Кроме того, предстоит реконструировать Носовихинское шоссе, улицы Автозаводскую, Керамическую и Корнилаева. В ближайшее время работы начнутся на улицах Струве и Шестой.

В состав больницы войдут шесть блоков. Работать в медицинском комплексе будут около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. В медучреждение планируется поставить более 800 наименований медицинского оборудования.

Брынцалов напомнил, что всего в этом году в Подмосковье проектируют и строят 48 объектов здравоохранения. До конца года планируется завершить работы в 16. В следующем году будут закончены строительство и реконструкция 27 объектов здравоохранения.

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#балашиха
#больница
#строительство
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#мособлдума
#алексей гержик
#подмосковье
#московская область
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В Видном женщине с осложнённой беременностью помогли родить седьмого ребёнка
18 ноября 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра помогли женщине с осложнённой беременностью родить в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 39-летняя женщина с предлежанием плаценты. При такой патологии плацента прикрепляется к внутренней поверхности матки недалеко от выхода в родовые пути. Из-за этого рождение ребёнка естественным путем может быть невозможно.
«У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренного кесарева сечения из-за поперечного положения плода. Седьмой родился тоже в результате кесарева сечения на сроке 37 недель. Девочка здорова, её вес – 3070 г, рост – 51 см.», – рассказала акушер-гинеколог Марина Махмутова.
Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо и выписаны домой под амбулаторное наблюдение в поликлинике.

Махмутова добавила, что перинатальный центр специализируется на родах пациенток с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Женщин с таким диагнозом принимают со всей Московской области.

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#здоровье
#здравоохранение
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#роды
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#подмосковье
#московская область
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Прооперированный в ДКЦ мальчик через несколько дней выиграл турнир по карате
18 ноября 2024, 10:27

Фото: телеграм-канал ДКЦ

В Детском клиническом центре имени Л. Рошаля прооперировали мальчика с болью в животе. Пример слаженной работы скорой помощи Подмосковья и врачей ДКЦ приводится в телеграм-канале центра.
«В единый диспетчерский центр скорой помощи поступил вызов с маленькому пациенту с болью в животе. Мама собиралась показать сына хирургу поликлиники, но боль усиливалась, и она вызвала скорую. Прибывшая из Красногорска педиатрическая бригада, осмотрев мальчика, сразу поставила диагноз, впоследствии подтверждённый специалистами ДКЦ им. Л. Рошаля. Водитель быстро доставил ребёнка в центр, и ему в тот же день сделали операцию», – говорится в сообщении.
В ДКЦ отметили слаженную работу специалистов двух медицинских учреждений Подмосковья. Постановка точного диагноза, медицинская эвакуация в течение «золотого часа» и лечение позволили мальчику через три дня после снятия швов выиграть Международные соревнования по карате имени Героя Советского Союза генерал-майора Г. Зайцева.

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#здоровье
#здравоохранение
#дкц
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#ребёнок
#скорая помощь
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#подмосковье
#московская область
#красногорск
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Названы опасные последствия переедания
Диетолог Габдулхакова: Переедание может привести даже к
15 ноября 2024, 17:58

Фото: iStock/Doucefleur

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что переедание опасно для здоровья, поскольку может привести к проблемам ЖКТ и даже онкологии.
«Это может приводить к брожению и застою еды в ЖКТ, что в конечном итоге приводит к воспалению в желудочно-кишечном тракте, нарушению в работе желчного пузыря, перерастягиванию и увеличению желудка, набору веса и даже онкологии. Также переедание зачастую приводит к изжоге, дискомфорту в области желудка, болям, вздутию», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

А врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил о необходимости поведенческой терапии для контроля аппетита.

«Нужно на уровне поведенческих реакций отрезать использование еды как поощрения или отдыха. Еда должна быть лекарством, то есть потребляться ровно в том количестве, которое необходимо для восполнения дефицита энергии, аминокислот, витаминов и т. д.» — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Поляков.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова поддержала повышение налога на сахаросодержащие газированные напитки, поскольку такая мера может спасти население от сахарного диабета и ожирения.

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Врачи Детского центра им. Рошаля вернул зрение девочке с катарактой
15 ноября 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Двенадцатилетняя девочка поступила в Детский медицинский Центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске с жалобами на помутнение зрения и пелену перед глазами, врачи сумели помочь ребёнку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Диагностика показала, что у девочки на фоне сахарного диабета первого типа развилась катаракта. Было принято решение заменить ей хрусталики на искусственные.

«Хирурги создали тоннельный доступ на роговице и удалили хрусталиковидные массы. Затем они разместили сложенный искусственный хрусталик в специальном мешке глаза. Этот хрусталик распускается в глазу, как бутон цветка», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. Зрение ребёнка удалось восстановить до 70%. Сейчас девочку готовят к выписке.
Письмо маленькой пациентки (Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)

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Нарколог Холдин раскрыл страшные последствия курения при диабете
15 ноября 2024, 13:39

Фото: istockphoto.com/Chaichan Pramjit

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, разрушающее сосуды и негативно сказывающееся на работе различных органов и систем организма, при этом курение повышает угрозу смертельно опасных осложнений в несколько раз. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. И из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы», — рассказал Виталий Холдин.
Он также отметил, что у диабетика-курильщика при наличии хотя бы одного дополнительного фактора риска — высокого холестерина, гипертонии или просто возраста старше 40 лет — в десятки раз вырастает опасность умереть от инфаркта или инсульта.

При этом если человек бросит курить, то опасность для здоровья даже при наличии диабета существенно снизится, подытожил Холдин.

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От отца к ребенку: Врач оценила риск передачи сахарного диабета по наследству
Врач Шокур: человек с первым типом диабета передаст его свою болезнь ребенку
15 ноября 2024, 12:36

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Известно, что одна из причин его развития связана с наследственностью. Правда ли это?
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» рассказала, как генетический фактор влияет на развитие сахарного диабета.

«Первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй — большую. Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%», — объяснила врач.
По ее словам, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.

«Достаточно одной родственной линии, чтобы говорить про риск», — уточнила она.
Светлана Шокур напомнила, что основными симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во тру, сухость кожных покровов, обильное мочеиспускание, общая слабость.

Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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#больница
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Эндокринолог назвала разницу между двумя типами диабета и причинами их развития
Эндокринолог Шокур: с первым типом диабета придется подружиться на всю жизнь
15 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/Maya23K

Миллионы людей с диабетом ежедневно сталкиваются с трудностями в управлении своим состоянием. Лечение диабета часто фокусируется только на контроле за уровнем сахара в крови, оставляя пациентов наедине с другими проблемами.
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» назвала принципиальную разницу между двумя типами диабета.

«Первый тип диабета развивается в результате нарушенной функции поджелудочной железы, когда она перестает вырабатывает инсулин, и получается так называемый абсолютный дефицит уровня инсулина в крови, в следствие чего глюкоза не усваивается организмом и повышается. Второй тип развивается в результате нарушения чувствительности тканей организма к инсулину, но функция поджелудочной железы сохраняется», — сказал она.

По ее словам, отличие первого и второго типа сахарного диабета также в том, что второй тип — приобретенный и являющийся следствием плохого образа жизни.

«Диабет второго типа имеет большую наследственность, но он возникает во второй половине жизни и связан с образом жизни человека. На его развития влияет избыточное потребление пищи, содержащей быстрые углеводы, жиры, что приводит к ожирению. Также курение или алкоголь, гиподинамия — когда люди мало двигаются. А первый тип возникает в первой половине жизни и не связан с образом жизни. Здесь мы должны понять что этот тип не болезнь, а то, с чем человек будет жизнь всю жизнь, как бы не изменил подход к проблеме, единственный метод лечения — инсулинотерапия», — объяснила эксперт.

Он добавила, что развитие сахарного диабета связано со многими факторами, один из которых — вирусная нагрузка.

Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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