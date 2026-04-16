В Кузбассе провели уникальную операцию на сердце

16 апреля 2026, 13:45

В Кузбасском научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Кемерова провели уникальную операцию на сердце пациента. Об этом сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», кардиологи прооперировали мужчину с тяжёлой ишемией миокарда и поражением двух артерий. Такое состояние несет угрозу для жизни и часто приводит к инфаркту.





«Чтобы восстановить кровоснабжение сердца, врачи выполнили множественное аортокоронарное шунтирование. Особенность операции заключалась в том, что хирурги создали "обходные пути" для крови, используя сосуды самого пациента», — говорится в материале издания.