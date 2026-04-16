Хирурги двух больниц Приморья спасли пациента с редким «банкетным» разрывом пищевода

16 апреля 2026, 02:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Во Владивостоке врачи спасли пациента с крайне редким разрывом пищевода. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края.





Поздно ночью во Владивостокскую клиническую больницу №4 доставили 52-летнего мужчину в критическом состоянии. Медики диагностировали у него спонтанный разрыв пищевода, который также называют «банкетным» пищеводом. В материале подчеркивается, что такая патология не только опасная, но и очень редкая — она встречается всего в нескольких случаях на миллион человек в год.



Хирурги провели экстренную операцию: они устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей. Для спасения пациента усилия объединили два ведущих специалиста — заведующий хирургическим отделением «Дальзаводской» больницы Захар Левин и хирург из больницы №1 Иван Шульга, который прибыл на помощь коллегам.



Чтобы определить оптимальную стратегию дальнейшего лечения, приморские врачи провели консультации со специалистами из Краснодара, Тюмени и других регионов. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.