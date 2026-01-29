ВОЗ оценила степень летальности нового вируса Нипах

29 января 2026, 05:42

Фото: iStock/Dr_Microbe

Коэффициент смертности от вируса Нипах, который недавно выявили в Индии, варьируется от 40 % до 75 %. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.





Как пояснил эксперт, диапазон определяется несколькими ключевыми факторами. Среди них — разновидность штамма вируса, уровень местного эпидемиологического надзора, доступность и качество клинического лечения.



В ВОЗ подчеркнули необходимость минимизировать риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Для этого рекомендуется кипятить сок финиковой пальмы перед употреблением (он широко распространён в Индии), тщательно мыть и очищать от кожуры плоды перед едой, а также утилизировать фрукты со следами укусов летучих мышей.