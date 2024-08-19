В Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь пациента весом 220 кг, потерявшего полтора литра крови из-за язвы желудка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 36-летний мужчина с жалобами на сильную боль в животе, рвоту кровью и слабость. Врачи диагностировали у него кровоточащую язву желудка. Больной потерял полтора литра крови. Кроме того, он весил 220 кг и страдал от многочисленных сопутствующих заболеваний.
Для спасения жизни пациента медики оперативно разработали стратегию спасения. В работе участвовала междисциплинарная бригада врачей.
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Для спасения жизни пациента медики оперативно разработали стратегию спасения. В работе участвовала междисциплинарная бригада врачей.
«Первым делом эндоскописты остановили пациенту кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм повреждённого сосуда. Это позволило стабилизировать его состояние для проведения операции. Затем к работе приступили рентгенхирурги и хирурги. Они нашли повреждённый сосуд и закупорили его специальными микросферами. Кровотечение полностью остановили. После этого реаниматологи восполнили пациенту кровопотерю», – рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Через несколько дней язва зарубцевалась, но для предотвращения рецидива ему необходимо будет соблюдать диету.
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Лора Луганская