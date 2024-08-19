В Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового пациента

В Пушкинской больнице имени профессора В. Розанова установили новый магнитно-резонансный томограф. Сейчас он запущен в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом оборудовании, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.