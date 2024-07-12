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Житель Химок ввел в член неизвестное вещество и едва не лишился его из-за гиперэрекции

Baza: житель Химок более 6 часов мучился от эрекции
12 июля 2024, 12:32
Фото: IStock/towfiqu ahamed

Фото: IStock/towfiqu ahamed

Житель Химок ввел в член неизвестное вещество. Гиперэрекция преследовала его более шести часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что мужчину доставили в приёмное отделение Долгопрудненской больницы на машине скорой помощи. Эрекции была такой сильной, что причиняла ему боль. Медики называют это явление приапизмом. Это состояние болезненной эрекции, которая продолжается в течение нескольких часов при отсутствии сексуальной стимуляции и после эякуляции. Процесс доставляет ему только боль.

Ситуация грозила утратой функциональности органа или ампутацией. Однако врачи смогли купировать болевой синдром и сохранили мужчине репродуктивное здоровье.



Ранее сообщалось, что в Мытищах в больницу попал 14-летний подросток, который засунул в пенис металлическую цепочку, однако извлечь ее самостоятельно не смог. Мотив такого поступка школьника остается неизвестным.

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Стало известно, почему военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области
Военнослужащий расстрелял сослуживцев в Белгородской области за унижения
12 июля 2024, 13:34

Фото: iStock/N Rotteveel

Военнослужащий мог расстрелять своих сослуживцев за унижения. Именно такая версия является приоритетной в настоящее время. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, сейчас следователи выясняют основной мотив преступления. Приоритетной на данный момент является версия о том, что молодой человек мстил сослуживцам за унижения.

Напомним, 29-летний Алексей застрелил двоих человек и еще одного ранил. После этого он скрылся. Его ищут уже более 12 часов, однако пока никаких зацепок о его местонахождении нет. Алексей одет в серую футболку, чёрные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором.

В области для поимки преступника объявлен план «Перехват». Полиция также предполагает, что он мог сбежать на территорию Украины.

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#жертвы
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В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом
В Башкирии учеников медресе мигранты клеймили каленым железом
12 июля 2024, 13:15

Фото: IStock/artolympic

В Башкирии мигранты открыли нелегальную религиозную школу. В ней они практиковали физические наказания воспитанников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что медресе открыли в Уфе двое граждан Таджикистана. Они избивали учеников, ломали им пальцы и клеймили их раскаленным железом. Рассказал об этом ребенок, который смог сбежать. Обоих мигрантов задержали.

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигрант
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Виновному в смерти журналистки Бабаевой вынесли приговор
РИА Новости: инструктору, виновному в смерти Бабаевой, назначили год работ
12 июля 2024, 13:12

Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev

Симферопольский районный суд Крыма признал инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему руководителю крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее обвинение запрашивало для Малева 1 год 9 месяцев исправительных работ. На суде ему дали всего год.

Во время упражнений в стрельбе совместно с Бабаевой он вопреки технике безопасности выстрелил очередью из автомата в грунт. Одна из пуль разделилась на две части, которые угодили в шею и голову журналистке. Она скончалась на месте.

Суд учел смягчающие вину обстоятельства, такие как первое привлечение к ответственности, наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

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Гладков: В Муроме при атаке ВСУ геройски погиб подполковник полиции Маслиенко
12 июля 2024, 13:09

Фото: iStock/trofimich

В Муроме Белгородской области, спасая местных жителей во время украинской атаки, погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Маслиенко помогал спастись жителям села во время украинской атаки. Других подробностей Гладков не привел.

Погибший был подполковником полиции и ветераном боевых действий. По словам Гладкова, он всю свою жизнь посвятил родной земле, людям и Отечеству.

Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села.
«Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», — заключил глава Белгородской области.

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В Москве мигранты выгнали детей со спортплощадки — видео
В Москве мигранты прогнали детей со спортплощадки, их сняли на видео
12 июля 2024, 12:56

Фото: IStock/vichinterlang

В Москве мигранты выгнали детей со спортивной площадки. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
На видео один из общественников общается с иностранцами. Он объясняет им, что те могут занять площадку только после того, как поиграют дети.

«Пока вы навязываете свои правила, вы вызываете негативное отношение к себе», — говорит горожанин.
Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование 2 девушек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых.

Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ». Он потребовал доклад по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стали известны подробности стрельбы в пункте военной дислокации в Белгородской области
Baza: сбежавший после стрельбы солдат в Белгороде не взял с собой оружия
12 июля 2024, 12:13

Фото: IStock/zim286

После стрельбы в месте воинской дислокации в Белгородской области, разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея из Чувашии. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По предварительной информации, накануне в результате стрельбы двое мужчин скончались и один ранен. Ранее СМИ заявляли, что нападавший, когда скрылся, мог забрать с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, они были обнаружены на месте происшествия.

По области уже объявлен план «Перехват».

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Неизвестные залили красной краской посольство Чехии в Москве
РИА Новости: посольство Чехии в Москве облили красной краской
12 июля 2024, 11:54

Фото: IStock/ojos de hojalata

Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Кем именно оказались вандалы не уточняется. Залитыми оказались ограждение и турникет на входе в представительское учреждение.

Работники муниципальных служб уже работают на месте. В это время местность патрулируют сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Норвегии мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец, кинув в него две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был быстро ликвидирован.

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Рядом с Туапсе девушку на сапе унесло в открытое море, её ищут уже 15 часов
Девушку из Питера унесло на сапе в открытое море рядом с Туапсе
12 июля 2024, 11:51

Фото: istockphoto/Gloria Parker

Девушку из Питера унесло на сапе в открытое море рядом с Туапсе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Пропавшую зовут Дарья. Живет она в Санкт-Петербурге. Ей 33 года. По специальности лингвист-переводчик, преподаёт английский язык.

Инцидент произошёл в девятом часу вечера в посёлке Сосновом Туапсинского района Краснодарского края. Три подруги пошли кататься на сапах. Море было неспокойным. Девушек быстро стало уносить от берега. Одна из подруг смогла выбраться из воды. Вторую спасатели нашли через 4 часа в 400 метрах от берега. Третья девушка пропала, её ищут уже 15 часов. К поискам привлечены 40 сотрудников на воде, им помогает авиация.

Ранее сообщалось, что волной в открытое море унесло девушку в Сочи. Пропавшая вышла к пляжу «Ривьера» во время шторма, находясь с другом. Они зашли в воду вместе, но вышел обратно только мужчина, девушка потерялась в волнах. Позже спасатели нашли в море её тело.

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Пассажиры российского самолёта оказались на два часа заперты в душном салоне
12 июля 2024, 11:49

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.
Самолёт должен был вылететь в Ереван из столичного аэропорта Внуково в четверг, 11 июля, в 20:50, сообщает телеграм-канал SHOT. Посадка пассажиров прошла вовремя и в штатном режиме, борт уже вырулил на взлётную полосу, но затем опять вернулся к терминалу. Двери не открывали и пассажиры провели в запертом салоне два долгих часа. Затем бортпроводники сообщили, что борт неисправен, и вывели всех на улицу.

Как сообщает телеграм-канал, многие пассажиры из-за незапланированной задержки не успели на стыковочные рейсы в Ереване. Компания-перевозчик пока отказывается компенсировать им стоимость пропавших билетов.

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