Житель Химок ввел в член неизвестное вещество и едва не лишился его из-за гиперэрекции

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Житель Химок ввел в член неизвестное вещество. Гиперэрекция преследовала его более шести часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что мужчину доставили в приёмное отделение Долгопрудненской больницы на машине скорой помощи. Эрекции была такой сильной, что причиняла ему боль. Медики называют это явление приапизмом. Это состояние болезненной эрекции, которая продолжается в течение нескольких часов при отсутствии сексуальной стимуляции и после эякуляции. Процесс доставляет ему только боль.
Ситуация грозила утратой функциональности органа или ампутацией. Однако врачи смогли купировать болевой синдром и сохранили мужчине репродуктивное здоровье.
Ранее сообщалось, что в Мытищах в больницу попал 14-летний подросток, который засунул в пенис металлическую цепочку, однако извлечь ее самостоятельно не смог. Мотив такого поступка школьника остается неизвестным.
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Ситуация грозила утратой функциональности органа или ампутацией. Однако врачи смогли купировать болевой синдром и сохранили мужчине репродуктивное здоровье.
Ранее сообщалось, что в Мытищах в больницу попал 14-летний подросток, который засунул в пенис металлическую цепочку, однако извлечь ее самостоятельно не смог. Мотив такого поступка школьника остается неизвестным.
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Дарья Осипова