Жительница Подмосковья 10 лет ходила с внутриматочной спиралью и чуть не погибла

Фото: пресс-служба Минздрава МО
55-летнюю женщину с болями в животе госпитализировали в Люберецкую больницу, диагностика показала, что у пациентки развивается заражение крови из-за установленной более десяти лет назад внутриматочной спирали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Такое длительное ношение инородного тела привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса — осложнения, которое возникает в результате распространения инфекции в брюшной полости. Также у пациентки было обнаружено расширение чашечно-лоханочной системы правой почки, которое грозило ей развитием инфекции мочевыводящих путей и нарушением почечной функции», — говорится в сообщении.Пациентке провели антибактериальную терапию, а затем удалили спираль и матку вместе с гнойными образованиями. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.
Врачи напоминают, что женщинам рекомендуется посещать гинеколога не реже раза в год, особенно контроль важен при наличии внутриматочной спирали. Отмечается также, что средний срок ношения такой спирали, как правило, не должен превышать пяти лет.
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