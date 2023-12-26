В Лосино-Петровском завершили капитальный ремонт больницы

Фото: телеграм-канал Сергея Джеглава
В Лосино-Петровском городском округе завершили капремонт стационара на улице Ленина, сообщил глава муниципалитета Сергей Джеглав. Работы в стационаре стартовали летом 2022 года.
«После капремонта пообщался с врачами. Они уже успели оценить качество выполненных работ. В здании обновили систему вентиляции и кондиционирования, стены в коридорах обшили шумопоглощающими панелями. Помимо этого, закупили медицинское оборудование и специализированную мебель. Каждую палату оборудовали санузлом и душевой», – написал Джеглав в своём телеграм-канале.Кроме того, по его словам, для нового отделения пульмонологии подготовили станцию газоснабжения. Приёмное отделение оснастили цифровым рентген-аппаратом.
Читайте также:
В Волоколамском округе после капремонта открыли два отделения Осташёвской больницы
В медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи
Балашихинские врачи онкодиспансера стали победителями конкурса «Подмосковный врач»
Лора Луганская