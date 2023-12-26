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В медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи

26 декабря 2023, 13:00
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 2023 год в медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье поступило ещё 83 автомобилей на подстанции скорой помощи в 50 городских округов.

«В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тысяч специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад – свыше 8 тысяч. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. <…> Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что весь транспорт укомплектован дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами. Также в машинах присутствуют климатические установки, системы оббезараживания воздуха и «ГЛОНАСС».

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#подмосковье
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#скорая помощь
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Врачи отпустили домой девочку, уколовшуюся шприцем в детсаду Орехово-Зуева
26 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уколовшуюся шприцем на территории детсада в Орехово-Зуево девочку осмотрели медицинские специалисты. Они отпустили её домой, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.
«После происшествия в медучреждение поступил ребёнок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами и в удовлетворительном состоянии отпущена домой», – рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным около забора. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

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#детский сад
#орехово-зуево
#подмосковье
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«Опаснее курения»: Врач предупредила о вреде дыхания ртом
Ортодонт Ксения Пушкина: дыхание ртом может быть опаснее курения
26 декабря 2023, 13:43

Фото: istock / Koldunov

Дыхание ртом можно навредить и спровоцировать опасные последствия.

О негативном влиянии такого дыхания рассказала ортодонт Ксения Пушкина в беседе с «Газетой.Ru».

«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом», — предупредила врач.
Она пояснила, что монооксид азота является так называемым фильтром от бактерий и вирусов, который обеспечивает проникновение кислорода во все клетки организма. Помимо этого, при выдохе организм лишается большого количества углекислого газа, концентрация которого также необходима для поступления в организм кислорода в достаточно объеме.

Так, если человек дышит ртом, он в итоге получает меньше кислорода, чем при дыхании носом. Она также отметила, что ротовое дыхания можно приводить к изменению прикуса, хронической заложенности носа. Из-за дыхания ртом может даже появляться лишний вес, сутулость, второй подбородок и проблемы с концентрацией внимания.

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#курение
#дело
#врач
#воздух
#человек
#нарушения
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В Подмосковье врачи спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом
26 декабря 2023, 13:23

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Долгопрудненской больнице спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на слабые постоянные боли в правой нижней части живота, которые были у неё уже третьи сутки. В ходе диагностики у пенсионерки был выявлен аппендицит с наличием воспалительного процесса.

«Во время операции мы обнаружили аппендикс в <…> гангренозной фазе: червеобразный отросток практически полностью сгнил за несколько дней<…> . Для ее жизни возникла серьёзная угроза перитонита, воспаления внутренностной брюшины, чреватая летальным исходом, поэтому мы экстренно удалили остатки аппендикса, очистив предлежащие ему места. Операция заняла около часа», — поделился оперировавший хирург Иван Яроцков.

Стоит отметить, что после операции женщина на протяжении трех дней находилась под наблюдением специалистов.

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#подмосковье
#пенсионерка
#долгопрудный
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В Петербурге зафиксирован наивысший в стране показатель смертности от COVID-19
26 декабря 2023, 12:56

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по уровню смертности от коронавирусной инфекции. Это стало известно из опубликованных данных федерального оперативного штаба.
За неделю с 18 по 24 декабря в Северной столице зафиксирован 51 летальный случай от COVID-19. Для сравнения, в Москве за тот же период отмечено 29 смертельных случаев, передает «Фонтанка.ру». Всего за последнюю неделю в петербургские больницы с подтверждённым диагнозом коронавирус было госпитализировано 600 человек. Было выявлено 3 513 новых случаев заболевания.

В целом по России было зафиксировано 186 летальных исходов по причине коронавируса. Общая заболеваемость снизилась на 18,7%. Также на 10,4% сократилось количество госпитализаций заражённых.

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#санкт-петербург
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Стало известно расписание работы подмосковных медорганизаций в праздничные дни
26 декабря 2023, 11:10

фото: istockphoto /megaflopp

В Подмосковье рассказали о графике работы медицинских организаций в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С 31 декабря 2023 года по 8 января амбулаторно-поликлинические отделения и женские консультации, будут работать с 09:00 до 14:00, кроме 31 декабря и 1,7 и 8 января.

«Впереди большие праздники, но медицинская помощь может потребоваться в любой день. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00<…> », — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что стационары и скорая помощь в праздники работают круглосуточно. Записаться на приём к медицинскому специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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Онколог предупредила о появляющихся после застолья симптомах рака
Онколог Вудроу назвала вздутие или трепетание в животе признаками онкологии
26 декабря 2023, 10:05

Фото: istock / Fabio Camandona

Онколог Лиза Вудроу рассказала про симптомы, которые могут возникать после обильного праздничного застолья и могут сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. Об этом пишет The Sun.
Врач отметила, что что злокачественные опухоли в поджелудочной железе могут провоцировать скопление газов или жидкости в животе. О заболевании может свидетельствовать чувство трепетания в животе, булькающие звуки и другие проблемы с пищеварением. После плотного ужина и спиртных напитков эти симптомы становятся сильнее.

Также Вудроу заявила, что после застолья могут сильнее проявляться признаки онкологии яичников. По словам онколога, эта болезнь развивается у женщин старше 50 лет и вызывает вздутие желудка, боли в животе или в области между бедрами. Также женщины с раком яичников жалуются на отсутствие аппетита и частые позывы в туалет.

При этом, она обратила внимание, что такие симптомы могут появляться и у у здоровых людей из-за переедания и злоупотребления алкоголем.

До этого сообщалось, что вв России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
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#еда
#рак
#онкология
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JAMA: Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения
26 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/peakSTOCK

Исследования показали, что самыми эффективными средствами для лечения ожирения оказались бариатрическая хирургия, а также препараты Зепбаунд и Мунджаро. Об этом пишет JAMA.
Уточняется, что учёными были проанализированы 126 научных публикаций, отобранных из десятков тысяч статей. Выяснилось, что бариатрическая хирургия помогает потерять 25-30% веса, а препараты на основе тирзепатида Зепбаунд и Мунджаро - 21% веса в результате 72 недель применения.

Согласно исследованию, далее идут препараты на основе семаглутида Вегови и Оземпик (потеря веса на 8-21%), а также поведенческая терапия (потеря веса на 5-10%). Учёные подчеркнули, что ожирение - это не проблема с силой воли, а заболевание, которое следует изучать.

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#ожирение
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Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению
25 декабря 2023, 20:47

Фото: istockphoto.com/tbralnina

Диетолог Полина Журавлева заявила, что качественные пельмени способствуют ускоренному метаболизму и даже похудению благодаря содержащимся в них ферментам и минералам.
«Если тесто и мясо высокого качества, то там немало полезных веществ: волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы. Хорошие пельмени помогут улучшить и естественный метаболизм», – пояснила в беседе с Общественной Службы Новостей Журавлева.

Она добавила, что самыми качественными пельменями являются те, что слеплены самостоятельно, а «современные магазинные пельмени – это всегда киндер-сюрприз», поскольку их подлинный состав остаётся неизвестным.

Однако, если всё-таки и брать полуфабрикат, то необходимо изучить состав. Так, по словам специалиста, в составе хороших пельменей должно быть нежирное мясо. Также в них не должно содержаться много специй, соли или глутамата натрия.

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#врач
#мясо
#диетолог
#питание
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Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники
Эндокринолог Петрова: яркие эмоции помогут избежать переедания в Новый год
25 декабря 2023, 20:42

Фото: iStock/Doucefleur

Эндокринолог Ирина Петрова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что в праздничную ночь есть высокий риск нарушить привычный режим питания из-за переедания в Новый год. Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться некоторыми способами.
Один из способов избежать переедания заключается в привычном графике питания 31 декабря, что поспособствует правильному насыщению организма и отсутствию чувства голода. Петрова также порекомендовала употреблять качественную белковую пищу и овощи, а также держать водный баланс в норме.

Эндокринолог сообщила, что праздничная атмосфера отлично снижает аппетит, так как гормоны счастья в целом положительно влияют на организм. Петрова посоветовала разнообразить досуг в праздничные дни, чтобы получать яркие впечатления без привязки к еде.

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