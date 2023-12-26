Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
За 2023 год в медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье поступило ещё 83 автомобилей на подстанции скорой помощи в 50 городских округов.
Стоит отметить, что весь транспорт укомплектован дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами. Также в машинах присутствуют климатические установки, системы оббезараживания воздуха и «ГЛОНАСС».
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«В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тысяч специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад – свыше 8 тысяч. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. <…> Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева