В лёгких подростка из Подмосковья нашли гигантскую кисту с паразитами

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Паразитарную кисту размером с голову новорождённого обнаружили в правом лёгком у 17-летнего пациента врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Пациент поступил в клинику с жалобами на кашель, слабость, высокую температуру и боль в правой части грудной клетки. Диагностика выявила огромную паразитарную кисту, образовавшуюся из-за попавшего в организм гельминта — эхинококка.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отмечается, что заразиться эхинококком человек может от животного. Яйца паразита не видны невооружённым взглядом и могут попасть в организм через немытые руки. Эхинококковая киста может локализоваться в разных частях организма и некоторое время не давать никаких симптомов. Кроме того, патология может «маскироваться» под другие заболевания.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«После подтверждения диагноза мы приняли решение провести операцию. В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения такой патологии малоинвазивными способами — через несколько проколов. Такая щадящая операция существенно уменьшает травматичность вмешательства и сроки реабилитации. Операция прошла успешно», — рассказал завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.Сейчас подростка уже выписали домой.
Отмечается, что заразиться эхинококком человек может от животного. Яйца паразита не видны невооружённым взглядом и могут попасть в организм через немытые руки. Эхинококковая киста может локализоваться в разных частях организма и некоторое время не давать никаких симптомов. Кроме того, патология может «маскироваться» под другие заболевания.
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Лев Каштанов