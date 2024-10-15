В лёгких подростка из Подмосковья нашли гигантскую кисту с паразитами

Почти 200 тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, операторы предоставляют звонящим информацию о системе родовспоможения в Московской области, центрах грудного вскармливания, необходимых документах для роженицы и пр., сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.