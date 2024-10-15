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В лёгких подростка из Подмосковья нашли гигантскую кисту с паразитами

15 октября 2024, 13:33
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

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Паразитарную кисту размером с голову новорождённого обнаружили в правом лёгком у 17-летнего пациента врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Пациент поступил в клинику с жалобами на кашель, слабость, высокую температуру и боль в правой части грудной клетки. Диагностика выявила огромную паразитарную кисту, образовавшуюся из-за попавшего в организм гельминта — эхинококка.
Фото: пресс-служба Минздрава МО



«После подтверждения диагноза мы приняли решение провести операцию. В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения такой патологии малоинвазивными способами — через несколько проколов. Такая щадящая операция существенно уменьшает травматичность вмешательства и сроки реабилитации. Операция прошла успешно», — рассказал завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.
Сейчас подростка уже выписали домой.

Отмечается, что заразиться эхинококком человек может от животного. Яйца паразита не видны невооружённым взглядом и могут попасть в организм через немытые руки. Эхинококковая киста может локализоваться в разных частях организма и некоторое время не давать никаких симптомов. Кроме того, патология может «маскироваться» под другие заболевания.

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#здравоохранение
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«Очень сладко и жирно»: диетолог Пичугина раскрыла правду о ЗОЖных снеках
Диетолог Пичугина: в состав некоторых ЗОЖных батончиков входит сахар
15 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/Dash_med

Для людей, придерживающихся здорового образа жизни, сейчас выпускают много разнообразных снеков, включая батончики, мюсли и прочее. Однако польза от таких продуктов может быть весьма сомнительной. Об этом предупредила главный врач-диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«В состав некоторых ЗОЖных батончиков входит сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Это очень жирно и сладко», — сказала диетолог.
Она добавила, что полезный батончик может состоять из злаков, сухофруктов, фруктов или ягод, добавок из семечек или орехов и прочих натуральных компонентов без добавленных сахаров или с их минимальным присутствием.

Диетолог также отметила, что если человек следит за весом, ему нужно контролировать не только количество калорий в снеке, но общее количество углеводов.

«В составе снека должны доминировать «медленные» углеводы. Поэтому предпочтительнее выбирать продукты с минимально обработанными компонентами: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или целые семечки и орехи, а не паста из них. Стоит также избегать продуктов с усилителями вкуса, искусственными красителями, ароматизаторами и другими химикатами», — подчеркнула Пичугина.
Важно также качество используемых ингредиентов. Например, снек с кокосовым маслом предпочтительнее продукта с пальмовым маслом.

Для того, чтобы быть уверенным в пользе снеков, диетолог посоветовала готовить их самостоятельно из таких продуктов, как гречка или овсянка, сушёная клюква, курага или чернослив, клубника, миндаль, кедровые орехи и мёд. При этом даже домашние снеки стоит есть в меру, потому что они довольно калорийные.

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В Детском центре им. Рошаля спасли новорождённого с критическим пороком сердца
15 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Dash_med

Новорождённого со смертельно опасным пороком сердца — сужением просвета аорты — спасли кардиохирурги красногорского Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Порок сердца у новорождённого заподозрили врачи роддома и обратились в Детский центр им. Рошаля за телемедицинской консультацией. Специалисты подтвердили диагноз, и новорождённого экстренно перевезли в Центр для проведения операции.
«Аорта – самый большой сосуд в организме человека, но у малыша он был меньше шести миллиметров. Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка аорты между собой. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», — рассказал заместитель главврача Центра, главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.
Он добавил, что эта была первая в Подмосковье операция по поводу сужения аорты у новорождённого с такой низкой массой тела: при поступлении малыш вести меньше двух килограммов.

Сейчас младенец восстанавливается после операции под наблюдением врачей Центра.

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#дкц
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#минздрав мо
#красногорск
#врачи
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#операция
#медицина
#здравоохранение
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Мурашко анонсировал полный переход на электронные медкарты в России в 2024 году
15 октября 2024, 04:04

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что полный переход на электронные медицинские карты будет завершен в 2024 году.
В интервью РИА Новости он отметил, что на данный момент почти все медицинские учреждения уже используют электронные карты, однако в некоторых случаях все еще наблюдается дублирование данных на бумаге.

«К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге», — добавил Мурашко, отвечая на вопросы о сроках завершения перехода.
Министерство здравоохранения проводит системную работу по цифровой трансформации отрасли на протяжении нескольких лет. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в рамках которого в регионах была создана необходимая базовая инфраструктура.

На сегодняшний день более 65 тысяч медицинских организаций внедрили информационные системы, что позволяет передавать сведения в электронном формате. В частности, 28 тысяч из них — это фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, Минздрав России установил единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, включая ведение интегрированной электронной медицинской карты.

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Мясников раскрыл замены ушедшим из России антибиотикам
Мясников: Ушедшие препараты можно заменить лекарствами пенициллинового ряда
14 октября 2024, 19:36

Фото: iStock/Dmytro Khytryi

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил о том, что ушедшие из России антибиотики спокойно поддаются замене препаратами пенициллинового ряда.
«Эритромицин, кларитромицин в части их антибактериального спектра спокойно покрываются препаратами пенициллинового ряда. Такими, как Амоксициллин и другими. То, что не покрывает или устойчиво к амоксициллинам и так далее, прекрасно заменяется доксициклином, не говоря уже о фторхиналона», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А до этого начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева рассказала об активно проходящей в городе кампании по вакцинации населения от гриппа.

«Кампания по вакцинации от гриппа в этом году проходит в Петербурге очень активно. Так, уже сделали прививки 1 млн 840 тыс. человек. Самый активный район – Приморский. Мы используем все возможности для вакцинации, например, открываем передвижные пункты у станций метро. Планируем, что прививочная кампания завершится к концу ноября», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Соловьева.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Дубна» запустили производство пяти новых уникальных антибиотиков.

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#антибиотики
#препараты
#здравоохранение
#вакцинация
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В Детском центре им. Рошаля в Красногорске провели более 300 операций
14 октября 2024, 11:08

Фото: iStock/Dmytro Khytryi

Свыше 300 операций провели врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске с момента его открытия в конце августа этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала работы Центра мы провели уже более 300 операций и, что особенно важно, 90 процентов операций малоинвазивные», — сказала главврач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Малоинвазивные операции выполняются через небольшие проколы, поэтому они менее травматичны и позволяют пациенту быстрее восстановиться. Проведение таких операций возможно благодаря современному техническому оснащению медицинского центра, а также высокой квалификации врачей.

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#минздрав мо
#дкц
#медицина
#здравоохранение
#дети
#красногорск
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Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял около 200 тысяч звонков
14 октября 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 200 тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, операторы предоставляют звонящим информацию о системе родовспоможения в Московской области, центрах грудного вскармливания, необходимых документах для роженицы и пр., сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли и обработали почти 200 тысяч звонков. Это на 1,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что свыше 16,1 тыс. звонков поступило из других регионов.

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принимает звонки ежедневно с восьми утра до восьми вечера по телефону 7-800-550-30-03. Звонок бесплатный.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Гинцбург рассказал, кто первым получит вакцину от рака
Гинцбург: Вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой
12 октября 2024, 07:16

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Первыми людьми, которые смогут получить вакцину от рака, будут пациенты с меланомой и многоклеточным раком лёгких. О этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что работа с меланомой ведётся потому, что при этой болезни наглядно видно результаты воздействия препарата, что важно при его первых клинических использованиях. Ведутся опыты также с многоклеточным раком кожи, продолжил учёный. От этого заболевания в мире ежегодно умирают около 1,2 - 1,3 миллиона человек. Это один из самых распространённых видов злокачественной онкологии.

Глава исследовательского центра также добавил, что процедура вакцинации будет отличаться от обычной. Не будет классических первой, второй и третьей фаз испытаний препарата. По словам Гинцбурга, массового испытания на большом количестве пациентов не предполагается из-за персонализированности продукта.

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Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя
Минздрав планирует увеличение возрастного порога продаж алкоголя до 21 года
12 октября 2024, 04:14

Фото: iStock/bhofack2

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность повышения возрастного порога для продажи алкоголя. Об этом говорится в ответе министерства депутату Султану Хамзаеву, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат обратился в ведомство с предложением повысить возрастную норму для продажи алкогольной продукции до 21 года. В настоящее время проводятся регламентные процедуры по согласованию, утверждается представителями министерства.

Ранее Султан Хамзаев также предложил штрафовать родителей детей, употребляющих алкоголь.

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#депутат
#госдума
#минздрав рф
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Диетолог Дианова: Каша – это наше долголетие
11 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова напомнила о пользе каши, влияющей на здоровье ЖКТ, вес, липидный уровень и т. д.
Она отметила, что каша также может способствовать долголетию.

«Каша – это источник растительного белка, растительных жиров, сложных углеводов. Это источник витаминов группы B. Из каши мы получаем ещё и большое количество микроэлементов: магния, кальция, фосфора, железа. В каше невероятное количество клетчатки, а это профилактика рака кишечника и запоров. Каша — это влияние на холестерин, на липидный профиль. Это про здоровый кишечник, относительно здоровый вес и снижение рисков диабета. И это наше долголетие, потому что цельное зерно — это основа рациона всех долгожителей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Специалист добавила, что наиболее полезными кашами являются овсяная и гречневая.

А врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал о пользе риса, отметив, что он богат и антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний. Однако этот продукт может быть и вреден некоторым людям, поскольку несмотря на полезные свойства рис является высококрахмалистый продуктом.

«Аллергикам стоит быть осторожными, так как может возникнуть аллергическая реакция. А те, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, должны есть рис в ограниченном количестве, так как он может повышать уровень холестерина в крови», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.

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