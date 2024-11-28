Врач Неронов назвал страшное последствие кори у взрослых

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов заявил, что у взрослых корь может вызвать осложнения и даже привести к гепатиту.
«Корь у взрослых — это не только высокая температура и сыпь. Это заболевание, которое может повлечь за собой тяжёлые последствия для здоровья, поэтому важно не только вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу, но и заранее позаботиться о профилактике, особенно в условиях роста заболеваемости. Своевременная вакцинация позволяет избежать болезни и сохранить здоровье даже в случае контакта с инфицированными», — добавил в беседе с «Известиями» Неронов.Ранее заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.
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