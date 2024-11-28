Врач Неронов назвал страшное последствие кори у взрослых

Программа «Приведи друга» позволяет сотрудникам медицинских учреждений Московской области получать премии за привлечение новых специалистов. Например, если медицинский работник трудоустроит врача, он может получить премию до 50 тысяч рублей. Если же он примет на работу фельдшера или медсестру, то его премия составит до 25 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.