В Люберцах врачи впервые удалили пациентке камень из жёлчного протока лазером

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы впервые удалили камень из жёлчного протока пациента с помощью лазера. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступила 85-летняя женщина с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и пожелтевшую кожу. После проведённого обследования врачи выявили у нее в желчном протоке камень диаметром 2,2 на 2,7 см.
Извлечь камень эндоскопом было невозможно, так как жёлчные протоки были сужены. Нельзя было и провести дробление механическим воздействием из-за плотной структуры камня.
Сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение.
Читайте также:
В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи
Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники
Врач дала советы родителям детей-квадроби
Извлечь камень эндоскопом было невозможно, так как жёлчные протоки были сужены. Нельзя было и провести дробление механическим воздействием из-за плотной структуры камня.
«Мы расширили жёлчные протоки, затем провели визуальную оценку и выполнили эндоскопическую лазерную литотрипсию. При помощи лазерного воздействия мы раздробили камень на фрагменты и удалили их. Операция прошла успешно и заняла полтора часа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Люберецкой больницы Юсуп Баудинов.Он добавил, что проведение подобных высокотехнологичных операций стало возможным в этой больнице благодаря внедрению новых методик.
Сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение.
Читайте также:
В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи
Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники
Врач дала советы родителям детей-квадроби
Лора Луганская