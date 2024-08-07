В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 39 санитарных машин

Фото: пресс-служба Минздрава МО
39 санитарных автомобилей поступило в медицинские организации Московской области с начала года, 30 из них предназначены для службы неотложной помощи при поликлиниках, а ещё девять — для выездных паллиативных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы уделяем большое внимание развитию неотложной и паллиативной помощи в регионе. Для этого продолжаем оснащать наши медицинские организации санитарным транспортом. С начала текущего года в медучреждения Подмосковья поступило 39 автомобилей. Планируется поставка еще 29 единиц», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что на покупку санитарного транспорта в регионе выделено около 48 миллионов рублей.
Машины получили Московский областной хоспис для детей, а также Павлово-Посадская, Пушкинская, Орехово-Зуевская и другие больницы региона.
Санитарный транспорт закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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Лев Каштанов