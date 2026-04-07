Главный онколог Минздрава раскрыл, у кого в России чаще выявляют рак

В России около 54% новых случаев рака выявляется у женщин. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.



Он подчеркнул, что 46% новых случаев рака диагностируются у мужчин. По словам онколога, за последние десять лет это гендерное распределение практически не изменилось.

Кроме того, медик отметил, что большинство первичных случаев онкологии по-прежнему регистрируются среди людей старшего возраста. Каприн указал, что средний возраст, когда люди заболевают раком в нашей стране, составляет 65 лет.

