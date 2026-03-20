В Минздраве раскрыли возраст репродуктивного мужского здоровья
Минздрав России в феврале 2026 года утвердил методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
Как сообщает РИА Новости, в документе мужской репродуктивный возраст определили в диапазоне от 18 до 49 лет. Отмечается, что, несмотря на физиологическую способность мужчины к зачатию после наступления полового созревания, вероятность стать отцом здорового ребенка снижается с возрастом. При этом мужское бесплодие нередко выявляется даже у тех, кто не жалуется на проблемы со стороны репродуктивной системы, поэтому важную роль играет активная и поэтапная профилактика со стороны здравоохранения.
Также подчеркивается, что после 35 лет шансы на рождение живого ребенка заметно снижаются. По данным экспертов, у будущих отцов старше этого возраста они в два раза ниже по сравнению с более молодыми мужчинами, даже при использовании ЭКО.
Кроме того, в документе говорится, что дети возрастных отцов в среднем имеют менее благоприятные показатели здоровья.
