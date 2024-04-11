В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 400 единиц офтальмологического оборудования закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших поликлиник и больниц 389 единиц такой техники», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что на закупку этого оборудования выделили свыше 550 млн рублей.
В рамках закупки будут приобретены ретинальные камеры, хирургические системы, когерентные томографы, микроскоп, лазеры и другая офтальмологическая техника. Её направят в 44 медицинские организации Подмосковья.
Современная медтехника приобретается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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