Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

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42-летнюю женщину с разрушающимся тазобедренным суставом прооперировали врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в клинику с жалобами на боли в правом бедре. Исследование показало, что у женщины артроз тазобедренного сустава: патология, при которой разрушаются суставные хрящи и кости. Ситуацию усугубляло наличие лишнего веса: на момент поступления в больницу женщина весила 132 кг», — говорится в сообщении.Врачи приняли решение поставить вместо поражённого артрозом сустава протез. Это было проделано в ходе малоинвазивной операции.
«Избыточный жировой слой сделал труднее доступ к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции. Для улучшения общего состояния здоровья и снижения нагрузки на суставы пациентке дали рекомендации по питанию», — отметил заведующий травматологическим отделением Видновской больницы Ибрагим Абакаров.В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение.
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