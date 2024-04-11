Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

11 апреля 2024, 11:50
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

42-летнюю женщину с разрушающимся тазобедренным суставом прооперировали врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в клинику с жалобами на боли в правом бедре. Исследование показало, что у женщины артроз тазобедренного сустава: патология, при которой разрушаются суставные хрящи и кости. Ситуацию усугубляло наличие лишнего веса: на момент поступления в больницу женщина весила 132 кг», — говорится в сообщении.
Врачи приняли решение поставить вместо поражённого артрозом сустава протез. Это было проделано в ходе малоинвазивной операции.



«Избыточный жировой слой сделал труднее доступ к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции. Для улучшения общего состояния здоровья и снижения нагрузки на суставы пациентке дали рекомендации по питанию», — отметил заведующий травматологическим отделением Видновской больницы Ибрагим Абакаров.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение.

Читайте также:

В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Названы неожиданные продукты, исключение которых поможет быстрее похудеть к лету
#видное
#больница
#операция
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз
11 апреля 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 400 единиц офтальмологического оборудования закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших поликлиник и больниц 389 единиц такой техники», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что на закупку этого оборудования выделили свыше 550 млн рублей.

В рамках закупки будут приобретены ретинальные камеры, хирургические системы, когерентные томографы, микроскоп, лазеры и другая офтальмологическая техника. Её направят в 44 медицинские организации Подмосковья.
Современная медтехника приобретается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

В Петербурге врачи сделают 60 операций на глаза ветеранам 12 апреля

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения
#здравоохранение
#медицинское оборудование
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#офтальмология
#глаза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге врачи сделают 60 операций на глаза ветеранам 12 апреля
10 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Петербургские врачи филиала НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Фёдорова 12 апреля проведут 60 операций по замене хрусталика глаза ветеранам, а также блокадникам.
Операции будут проведены единовременно в преддверии Дня Победы.

Люди получат внеочередную медицинскую помощь, а также смогут сразу пройти предоперационное обследование.

«Мы применяем сейчас фемтосекундный лазер. Операция происходит на закрытом глазу, подается специальная жидкость, чтобы внутриглазное давление не уменьшалось. Хрусталик разрезается, измельчается и удаляется», – приводит «Петербургский дневник» слова директора филиала Эрнеста Бойко.

Ранее сообщалось, что врачи Мытищинской больницы спасли двух пациенток с разрывом аневризмы аорты.

Читайте также:

Мытищинские врачи спасли жизнь двух пациенток с разрывом аневризмы аорты

В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли более 390 тысяч детей

В Центре генных дерматозов за три года вылечили 250 детей с редкими заболеваниями кожи
#врачи
#операция
#санкт-петербург
#ветераны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение
Диетолог Соломатина: Черемша укрепляет иммунитет и обладает многими витаминами
10 апреля 2024, 22:58

Фото: iStock/teine

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявила о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.
«Много витамина К — для нормальной свертываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зелёный цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Соломатина.

Кроме этого, растение обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.

Однако продукт, по словам специалиста, лучше не есть людям со склонностью к образованию камней в почках, а также при гастритах, язвах, колитах, панкреатитах.

А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заметила, что питание является лишь одним из многих факторов, влияющих на продолжительность жизни. По её словам, как таковых продуктов, которые бы помогали жить дольше, нет. Однако более долгой и здоровой жизни может способствовать правильно выстроенный рацион.

«Предпочтение следует отдавать натуральной пище с щадящей обработкой для сохранения всей питательной ценности. Лучше избегать рафинированных продуктов, пресыщенных глютеном, жиром в сочетании с солью и сахарами, и всеми прочими добавками, которые могут содержаться в еде, созданной промышленным способом», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее Елена Соломатина заявляла об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

Читайте также:

Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С

Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы

Диетолог Лазуренко раскрыла, какой десерт можно есть при похудении
#врач
#диетолог
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения
Врач Прощаев заявил об опасности для здоровья информационного истощения
10 апреля 2024, 22:17

Фото: iStock/grinvalds

Врач-гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
«Длительное пребывания в условиях squeezed-среды может привести к колебаниям давления, избыточной массе тела и ожирению, головным болям, нарушению концентрации внимания, ухудшению памяти, когнитивным нарушениям, бессоннице, появлению зависимости от гаджетов, повышенной истощаемости, усталости, упадку сил и ощущению потери «жизненной энергии», — пояснил в беседе с Газета.ру Прощаев.

Врач напомнил, что такой синдром характеризуется непрерывной тягой к поиску новой информации, тревогой.

Чтобы избежать развитие у себя squeezed-синдрома, специалист рекомендовал соблюдать цифровую гигиену и пользоваться гаджетами по необходимости.

Ранее высказала врач-педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро высказала мнение о том, что отучить детей от привычки проводить слишком много времени с планшетом или смартфоном можно только собственным примером.

Читайте также:

Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов

Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков

Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон
#телефон
#врач
#здоровье
#психология
#гаджеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Морозов назвал причины храпа детей
10 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/Choreograph

Врач-отоларинголог Илья Морозов заявил, что храп у ребёнка может свидетельствовать о гипертрофии аденоидов.
Он пояснил, что этот недуг характеризуется разрастанием глоточной миндалины в области свода носоглотки.

«Вторая по частоте встречаемости причина — аденоидит — воспаление глоточной миндалины, самым ярким проявлением которого является увеличение количества слизи. К вышеуказанным симптомам гипертрофии аденоидов добавляется также постоянное «шмыганье носом», кашель, усиливающийся в горизонтальном положении, ввиду стекания слизи по задней стенке глотки», — добавил в беседе с Газета.ру Морозов.

Также причинами храпа детей могут выступать аллергический ринит, увеличение в размере гланд, искривление перегородки носа.

При таком состоянии врач рекомендовал обращаться к врачу и проходить медицинское обследование.

Ранее невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявляла, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.

Читайте также:

Невролог Царева объяснила природу кошмарных сновидений

Паразитолог Бартули предупредил об опасности дачного сезона

Названы неожиданные продукты, полезные для зрения
#врач
#дети
#сон
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы неожиданные продукты, исключение которых поможет быстрее похудеть к лету
Врач Тананакина рекомендовала не есть бананы и картофель для похудения к лету
10 апреля 2024, 17:52

Фото: iStock/Dmitrii Kalashnikov

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина заявила, что для более ускоренного похудения к летнему сезону следует внимательно проанализировать и выправить свой рацион питания.
В частности, от некоторых продуктов желательно отказаться или значительно снизить их потребление. К таким врач отнесла картофель и бананы.

«Фрукты и овощи лучше употреблять в первой половине дня, они ускоряют метаболизм и являются источником важных элементов. Для желающих похудеть следует исключить картофель, морковь, свеклу, баклажаны, отдать предпочтение зелёным салатам, огурцам, редису, помидорам, сельдерею. Исключить бананы и виноград ввиду их высокой калорийности», — прокомментировала в беседе с «Известиями» специалист.

Она добавила, что каждую порцию лучше делить на углеводы, белки, растительная клетчатка и жиры и стараться соблюдать баланс, при котором будет как можно больше белка и растительной клетчатки.

Также Тананакина рекомендовала пить как можно больше воды.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.

Читайте также:

Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С

Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы

Диетолог Лазуренко раскрыла, какой десерт можно есть при похудении
#картофель
#овощи
#врач
#фрукты
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор зафиксировал в Подмосковье 10 обращений после укусов клещей
10 апреля 2024, 17:07

Фото: Istockphoto / Nataba

В Подмосковье с начала тёплого сезона зафиксировано 10 случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Впервые обращаться начали на прошедшей неделе.
Об этом рассказал «Радио 1» главный специалист-эксперт Отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко.
«Клещи в этом году активизировались не так уж рано – в прошлом году на пару недель раньше. Связано это с тем, что прошедшая зима была относительно малоснежной, и снег сошёл гораздо быстрее. В этом году его было побольше. Первые случаи обращения по поводу укусов клещей были у нас на прошлой неделе. По состоянию на 5 апреля зарегистрированная всего 10 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей случаев по всей Московской области», – отметил специалист.
Он добавил, что два случая зарегистрировали в самом северном городском округе Подмосковья – Дубне. В регионе преобладают иксодовые клещи. В лабораторию подмосковного Роспотребнадзора на текущий момент был доставлен только один клещ. Он был именно иксодовым и не нёс опасных инфекций.

Если клещ всё-таки присосался, нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, чтобы его удалили и оказали первую помощь, продолжил Артёменко.
«Если такой возможности нет, – медучреждение очень далеко или вы в лесу в походе, и не получится этого сделать в короткое время, нужно самостоятельно удалить клеща, положить его в герметичную ёмкость – баночку, пакетик, плотно закрыть или завязать и после возвращения обратиться в медицинскую организацию. Там посмотрят, не осталось ли чего-нибудь в ране, чтобы не допустить распространение инфекции, провести обработку. После этого важно обратиться в любую аккредитованную лабораторию и сдать туда клеща на анализ», – рассказал собеседник «Радио 1».
По словам Артёменко, желательно, чтобы клещ был живым, хотя современное лабораторное оборудование позволяет исследовать на наличие опасных инфекций даже его части.

Как напомнили ранее в Минздраве Московской области, клещи – переносчики серьёзных инфекционных и вирусных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы, анаплазмозы.

Единственный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. В России зарегистрировано несколько вакцин от этого заболевания.

Читайте также:

Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как оградить ребёнка от укусов клещей

Назван единственный эффективный метод защиты кошки от клещей

Подмосковные врачи отметили первые в сезоне случаи укусов клещей
#клещи
#инфекция
#вирус
#заболевания
#роспотребнадзор
#московская область
#подмосковье
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Реальных пацанов» Селиванов и его жена стали родителями в Щёлкове
10 апреля 2024, 16:21

Фото и видео: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Звезда российского комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал отцом в Щёлковском перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Владимир и Александра Селивановы приехали Москвы в Подмосковье ради программы «Мягкие роды в ЩПЦ».
«Хочется поблагодарить Щёлковский перинатальный центр за то счастье, которое у нас случилось в стенах этого роддома. Нам очень понравилось – здесь уютно, современно. Низкий поклон за заботу и радушие», — сказал Селиванов.
У блогеров родился здоровый малыш весом 3240 гр. и ростом 52 см. Мальчика назвали Кириллом.
«Щёлковский перинатальный центр – уникальное учреждение. Высокая квалификация врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. Нашим врачам доверяют женщины со всего Подмосковья, Москвы, соседних регионов и даже из-за рубежа. В прошлом году известный актёр Александр Носик впервые стал у нас отцом», – поделился глава городского округа Андрей Булгаков.
Всего с начала года в Щёлкове появились на свет 1527 малышей.

Читайте также:

В Щелкове провели мероприятия по выявлению нарушителей режима воинского учёта

В Щёлкове снесли два газетных киоска

В Щёлкове снесли нелегально установленный киоск с шаурмой
#щёлково
#роддом
#перинатальные центры
#беременность
#роды
#актёр
#родители
#ребёнок
#новорождённые
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области с начала года родились сто здоровых детей от родителей с ВИЧ
10 апреля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала 2024 года в Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей родились сто здоровых детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня каждая женщина с ВИЧ, вовремя вставшая на учёт в женской консультации и проходящая лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребёнка. Если она выполняет все рекомендации, то риск передачи вируса ребёнку не превышает 1%», – заявил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Он подчеркнул, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи инфекции от матери ребёнку во время беременности важна антиретровирусная терапия.

В регионе успешно работают программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. Ребенок до 1,5 лет находится под наблюдением врачей до снятия диагноза. При наличии у младенца ВИЧ-инфекции в первые две недели устанавливается диагноз и начинается лечение. Оно проводится бесплатно.

По вопросам обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИДа. Подробная информация – на сайте центра.

Читайте также:

Мытищинские врачи спасли жизнь двух пациенток с разрывом аневризмы аорты

Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как оградить ребёнка от укусов клещей

Воробьёв поставил задачу сдать большой госпиталь в Балашихе в 2027 году
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#дети
#роды
#спид
#вич
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф