В мочевом пузыре подмосковного пенсионера нашли огромный грушевидный камень

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в парках Московской области вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить своё здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.