В мочевом пузыре подмосковного пенсионера нашли огромный грушевидный камень

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Десятисантиметровый камень в форме груши удалили врачи Балашихинской больницы из мочевого пузыря 72-летнего пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мужчина поступил в урологическое отделение филиала №2 Балашихинской больницы с жалобами на усилившуюся боль при мочеиспускании. Выяснилось, что пациент уже несколько лет страдал мочекаменной болезнью, однако ранее за медицинской помощью не обращался», — говорится в сообщении.Пациенту сделали УЗИ и обнаружили в мочевом пузыре гигантский камень.
«Пациенту провели операцию по удалению камня — цистолитотомию. При этой операции разрезается передняя брюшная стенка и стенка мочевого пузыря. Вместе с врачом-урологом Алексеем Толмачевым мы извлекли из мочевого пузыря конкремент. Камень такого гигантского размера впервые встретился в моей 45-летней врачебной практике», — отметил заведующий урологическим отделением Александр Любимов.После операции состояние пациента значительно улучшилось: прошла боль, исчезли частые ложные позывы к мочеиспусканию, к моче перестала примешиваться кровь. Сейчас пациента выписали домой, он наблюдается амбулаторно.
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