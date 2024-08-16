В роддомах Подмосковья напрямую зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В подмосковных роддомах и перинатальных центрах с начала года родители без посещения отдела ЗАГС зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в Московской области роженицы могут оформить рождение ребёнка напрямую в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС.
В министерстве добавили, что работа сотрудников ЗАГС организована в 32 медучреждениях региона.
Родители, которые зарегистрировали младенца в Московской области, могут получить выплату в 20 тыс. рублей на каждого ребёнка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье» с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО
Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран
«С начала года было обработано почти 40 тыс. таких заявлений. Это самый удобный для родителей формат оформления важных документов, который позволят избежать бумажной волокиты», – пояснила Болатаева.
В министерстве добавили, что работа сотрудников ЗАГС организована в 32 медучреждениях региона.
Родители, которые зарегистрировали младенца в Московской области, могут получить выплату в 20 тыс. рублей на каждого ребёнка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье» с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО
Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран
Лора Луганская