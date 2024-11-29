В МОДКТОБ установили новый рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новый цифровой рентген-аппарат заработал в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье реализуется программа по замене медицинской техники, не отвечающей современным требованиям. Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На закупку аппарата было выделено более 37 млн рублей», — сказал глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что всего с начала года в медицинских учреждениях Московской области заменили 59 рентген-аппаратов.
Цифровые рентген-аппараты позволяют получать более чёткий снимок при меньшей лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, результат обследования сохраняются в электронном формате.
В министерстве напомнили, что современную медицинскую технику в Подмосковье закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёве в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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