В МОНИКИ поставили более 900 единиц медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 900 единиц медицинского оборудования поставили в МОНИКИ им. Владимирского за последние три года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В министерстве подчеркнули, что современная техника позволяет врачам МОНИКИ оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь и в целом развивать эту сферу.«МОНИКИ — флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. За три года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на общую сумму свыше 2,76 млрд рублей», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Медицинскую технику для больниц и поликлиник Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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