В МОНИКИ поставили более 900 единиц медоборудования

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, ее пик ожидается 30 июля после полудня.