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В Видном спасли жизнь истекающего кровью пациента с ножевым ранением

01 июля 2024, 11:12
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Видновские врачи спасли жизнь молодому человеку с серьёзным ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские» обратился 28-летний пациент с жалобами на головокружение, потемнение в глазах, слабость и спутанную речь. Эти симптомы возникли в результате ножевого ранения в предплечье. Не теряя времени, сотрудники амбулатории вызвали ему скорую.
«У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку и стабилизировали давление. Врачам скорой помощи пострадавший был передан уже в стабильном состоянии», – рассказала старшая медсестра Оксана Курбанмагомедова.


Хирурги Видновской больницы сделали пациенту операцию по сшиванию повреждённых сосудов и мышц предплечья, восполнили потерю крови.

Благодаря грамотным действиям медицинских специалистов амбулатории и Видновской больницы пациент был спасён. Он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем молодой человек продолжит амбулаторное лечение.

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Экономист Соболева предсказала снижение цен на стоматологию
28 июня 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.
«Повышение спроса на стоматологические услуги ведёт к увеличению цен. Это может быть также связано с ростом стоимости импортных материалов и оборудования, которые используются в стоматологии», – пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Однако сейчас, по словам Соболевой, рынок переориентируется на азиатских поставщиков, развивается импортозамещение.
«В таких условиях зависимость цен на стоматологические услуги от внешних факторов будет меньше, чем от конкуренции на рынке и спроса. В большей степени в дальнейшем цены будут расти на сложные услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов», – отметила эксперт.
Ранее президент Ассоциации стоматологов России Андрей Яременко рассказал журналистам, что цены на стоматологические услуги в стране растут на 10-15% в год.

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Врач Гаврилова рассказала, как подготовиться к приёму у доктора
28 июня 2024, 20:28

Фото: iStock / demaerre

Чтобы консультация у врача прошла максимально продуктивно, к посещению нужно определённым образом подготовится. Об этом предупредила врач Наталья Гаврилова.
«Перед приёмом вспомните все симптомы, которые вас беспокоят: когда они возникают, что способствует их появлению и уменьшению. Проанализируйте, с какой частотой они появляются. Эти наблюдения помогут вам чётко описать свое состояние доктору», – объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Следует также составить список вопросов, которые пациент хочет задать.
«Также уточните, как часто нужно корректировать прием медикаментов. Важно понять, какой режим и питание рекомендуются при вашем заболевании. Можно ли вести активный образ жизни? Каких продуктов стоит избегать? Подготовка таких вопросов заранее поможет вам получить максимум информации на приёме», – уверена эксперт.
По словам Гавриловой, важно выйти из кабинета с пониманием всех рекомендаций. Поэтому нельзя стесняться задавать дополнительные вопросы.

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Врач Кушитерова назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы
28 июня 2024, 19:52

Фото: iStock / nensuria

Самым вредным продуктом для поджелудочной железы оказался алкоголь.
Он отвечает за 60-70% случаев ее хронического воспаления, сообщила врач-эндокринолог Амина Кушитерова.
«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов. Сфинктер Одди отвечает за перемещение жёлчи из печени и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Его спазм приводит к их застою и воспалению», – пояснила медик «Газете.Ru».
Однако хронический панкреатит развивается лишь примерно у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Существуют дополнительные факторы, подчеркнула врач. Это, в том числе, табакокурение.

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Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе
28 июня 2024, 18:53

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.
Такие рекомендации дал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

По его словам, в жаркую и солнечную погоду получить удар очень легко. Если с человеком такое уже случилось, сам он ничего сделать не может.
«Поэтому ему необходимо помочь – переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую. Чтобы избежать этого, нужно по возможности держаться в тени, обязательно надевать головной убор и не забывать пить воду. Кроме того, лучше носить одежду из натуральных тканей, поскольку синтетические материалы препятствуют отводу тепла», – сказал Гринин Москве 24.
Ранее жителей Московского региона предупредили о сильной жаре. В выходные воздух может прогреться до 30… 32°С.

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Племянница сообщила об улучшении состояния музыкального критика Кушанашвили
28 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Музыкальному критику Отару Кушанашвили стало лучше.
Об этом рассказала RT его племянница.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда племянница заявила изданию, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.

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Инструктор Идуш призвала не тренироваться при температуре выше 30
28 июня 2024, 14:05

Фото: Istockphoto / Maridav

Тренировки на улице в 30-градусной жару могут вызвать обезвоживание и привести к тепловому удару. Об этом предупредила профессиональный тренер, вице-чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России Иванна Идуш.
«Заниматься на улице не рекомендуется, когда температура превышает 30 градусов. Организм быстро обезвоживается из-за потери жидкости через потоотделение. Это может привести к тепловому удару, солнечному ожогу и другим серьёзным проблемам. Лучше всего тренироваться утром или вечером, когда температура и влажность ниже», – сказала Идуш Агентству городских новостей «Москва».
По её словам, при жаре особенно опасны интенсивный бег и высокие прыжки.

Как подчеркнула Идуш, лучше заниматься в тени и выбирать одежду из дышащих материалов. Необходимо брать с собой воду и использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

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Врач Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара
28 июня 2024, 13:31

Фото: istockphoto / Halfpoint

Врач- педиатр Серпуховской больницы Азиза Айилчиева дала советы, как уберечь себя от теплового удара. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Термометры вновь показывают высокие температуры, и жаркий летний зной вернулся в Москву и Подмосковье. Многим нравится такая погода, но стоит помнить о рисках для здоровья, связанных с высокой солнечной активностью.

«Тепловое истощение может возникнуть, когда человек долго находится в условиях повышенной температуры и не получает достаточно жидкости. В таких случаях кожа покрывается холодным потом, возникает сильная слабость, головокружение и тошнота. Тепловой удар — более серьёзное состояние, которое развивается, когда организм не может охладиться, несмотря на потоотделение и другие физиологические механизмы», — подчеркнула педиатр.

Она отметила, что дети и пожилые люди наиболее подвержены риску теплового удара, а также люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

«В пик солнечной активности не рекомендуется выходить на улицу. Лучше гулять до 10 утра или после 17:00. В остальное время дня лучше оставаться в помещении, где работает кондиционер или вентилятор. Плотные шторы на окнах задерживают 80% солнечных лучей, но необходимо также обеспечить хорошее проветривание», — поделилась Азиза Айилчиева.

Если человек получил тепловой удар, необходимо увести или унести пострадавшего в тень или в ближайшее прохладное помещение. Положите его на спину и приподнимите голову. Освободите пострадавшего от одежды, которая мешает нормальному дыханию.На лоб положите компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки. Также можно протирать тело пострадавшего холодной водой.

Если пострадавший без сознания, поднесите к его носу вату, смоченную нашатырным спиртом или уксусом.Если пострадавший в сознании, давайте ему небольшими порциями прохладную воду. Категорически запрещены сладкие газированные напитки, кофе и алкоголь.

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В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках
28 июня 2024, 12:47

Фото: iStock/stockimagesbank

Акцию по проверке здоровья проведут в ближайшие выходные — 29 и 30 июня — в 34 парках Московской области, пройти медосмотр смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала лета выездные бригады врачей работают по выходным в городских парках области. В ходе такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе. Благодаря акции жители могут совместить прогулку в парке с заботой о своем здоровье», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медицинский осмотр в парке, нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».

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#минздрав мо
#медосмотр
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#медицина
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#московская область
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В Подмосковье начался приём заявок на соискание медицинской премии
28 июня 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём заявок на соискание профессиональной премии для медиков «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Основная задача премии – поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в этом перечень специальностей претендентов на премию расширили на семь позиций. Теперь в список вошли гематологи, детские кардиологи и ряд других специалистов.

Заявки в номинации «Подмосковный врач» принимаются с 20 июня до 15 июля, в номинациях «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» — с 1 июля до 15 августа. Далее претендентов ждёт конкурсный отбор, в ходе которого нужно будет пройти испытания по теории, практике и решению ситуационных задач.

Победители получат выплату в размере от 120 до 180 тысяч рублей.

Полная информация о конкурсе размещена на сайте подмосковного Минздрава.

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#медицина
#здравоохранение
#конкурс
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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