В Видном спасли жизнь истекающего кровью пациента с ножевым ранением

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Видновские врачи спасли жизнь молодому человеку с серьёзным ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские» обратился 28-летний пациент с жалобами на головокружение, потемнение в глазах, слабость и спутанную речь. Эти симптомы возникли в результате ножевого ранения в предплечье. Не теряя времени, сотрудники амбулатории вызвали ему скорую.
Хирурги Видновской больницы сделали пациенту операцию по сшиванию повреждённых сосудов и мышц предплечья, восполнили потерю крови.
Благодаря грамотным действиям медицинских специалистов амбулатории и Видновской больницы пациент был спасён. Он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем молодой человек продолжит амбулаторное лечение.
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«У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку и стабилизировали давление. Врачам скорой помощи пострадавший был передан уже в стабильном состоянии», – рассказала старшая медсестра Оксана Курбанмагомедова.
Хирурги Видновской больницы сделали пациенту операцию по сшиванию повреждённых сосудов и мышц предплечья, восполнили потерю крови.
Благодаря грамотным действиям медицинских специалистов амбулатории и Видновской больницы пациент был спасён. Он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем молодой человек продолжит амбулаторное лечение.
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Лора Луганская