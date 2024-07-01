Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
560 человек приняли участие в минувшие выходные в выездной акции по проверке здоровья в парках Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На этот раз бригады врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других.
В ведомстве напомнили, что при выявлении патологий пациентов направляли для прохождения углублённого обследования в поликлинику.
Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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«Продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета – уже более 3,8 тысяч», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что при выявлении патологий пациентов направляли для прохождения углублённого обследования в поликлинику.
Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская