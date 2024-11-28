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В Московский областной онкодиспансер поступило два современных аппарата ИВЛ

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Два современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оснащённых искусственным интеллектом, поступило в Московский областной онкодиспансер, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.


«Благодаря новой технике мы можем не только проводить длительную терапию, но и безопасно отлучать пациентов от аппаратов ИВЛ. Высокоточный мониторинг и анализ большого числа показателей, их чёткая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени повысят эффективность лечения и в несколько раз увеличат выживаемость тяжёлых больных», — заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии онкодиспансера области Анна Светогор.
В министерстве отметили, что аппараты ИВЛ с искусственным интеллектом будут непрерывно анализировать состояние больного и автоматически выбирать оптимальные алгоритмы работы вентиляции лёгких для поддержки пациента.

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#московская область
#подмосковье
Косметолог раскрыла, кому строго противопоказаны инъекции филлеров
Косметолог Рябинова: инъекции филлеров противопоказаны аллергикам и беременным
28 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/yacobchuk

Инъекции филлеров, которыми корригируют морщины и форму лица, строго противопоказаны аллергикам, беременным и женщинам в период лактации. Об этом сообщила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова. По ее словам, для процедуры существуют серьезные медицинские противопоказания, которые нельзя игнорировать, поскольку это может быть опасно для жизни.
Рябинова перечислила основные противопоказания к филлерным инъекциям. Первое — склонность к образованию келоидных рубцов. Процедура при такой особенности организма способна вызвать разрастание рубцовой ткани. Второе — аллергия на гиалуроновую кислоту. Игнорирование этого этапа может привести к тяжелым аллергическим реакциям, включая анафилактический шок, подчеркнула косметолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Третье — беременность и период лактации. Введение филлеров может привести к непредсказуемым результатам. Четвертое — инфекционные, воспалительные и онкологические заболевания. Инъекции могут привести к осложнению болезней и тяжелым последствиям.

В то же время стало известно, действительно ли опасен тальк, используемый в косметической пудре, тенях, румянах и присыпках. Все началось с зарубежной статьи о наличии вредного асбеста в косметике. Журналисты заявляли, что этот материал залегает на одном уровне с тальком и при обработке их частицы смешиваются.
«Тальковый камень добывают открытым способом, из него отсеивают массивные попутные минералы, а затем используют разные методы очистки, которые все равно не дают стопроцентного результата», — комментирует научный обозреватель Николай Гринько для «Москвы 24».
Гринько подчеркивает, что раздутый в СМИ шум вокруг этой темы можно игнорировать, так как количество асбеста в пудре ничтожно мало, а человек за жизнь вдыхает множество других, не самых полезных веществ.

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#косметолог
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В ДКЦ Рошаля сделали операцию мальчику с гигантской кистой селезенки
28 ноября 2024, 14:39

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 12-летний Максим с редким заболеванием — «киста селезенки больших размеров». Диагноз был обнаружен случайно во время диспансеризации по месту жительства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология встречается только у 1% людей в мире. У Максима она возникла из-за врождённых особенностей организма.

«Мы провели Максиму развернутое КТ, которое подтвердило диагноз, киста была диаметром 12 см и занимала всю внутреннюю поверхность селезёнки. Хирурги выполнили малоинвазивную операцию с использованием электроножа. Операция прошла без осложнений, селезенка была сохранена. Мальчика выписали домой и сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил заведующий отделением Детской хирургии №2 Никита Степаненко.
Раньше подобные операции выполнялись с использованием больших разрезов длиной до 10 сантиметров, что приводило к серьёзным повреждениям кожи пациента и необходимости полного удаления селезёнки. Однако сегодня, благодаря малоинвазивной хирургии и внедрению электрохирургического оборудования, риск осложнений значительно снижается, процесс восстановления пациентов ускоряется, а болевой синдром становится менее выраженным.

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#врачи
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#минздрав мо
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#рошаль
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Врачи из Клина извлекли у мужчины 3 камня из мочеточников и спасли его почку
28 ноября 2024, 14:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Клиническую больницу поступил 40-летний мужчина с жалобами на боли в пояснице слева, которые беспокоили его на протяжении нескольких недель. После проведения обследования было обнаружено расширение внутренней части левой почки (пилоэктазия) размером 24 мм, отсутствие функционирования левой почки и наличие трёх камней в мочеточниках размером от 7 до 15 мм, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря современной высокотехнологичной аппаратуре мы смогли сохранить пациенту почку, восстановить функции мочеточников, вернуть трудоспособность и хорошее качество жизни», — сообщила врач-уролог Галина Баринова.
На данный момент мужчина выписан из больницы и продолжит лечение амбулаторно.

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#врачи
#лечение
#больницы
#минздрав мо
#операция
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Диетолог назвал самые опасные диеты
Диетолог Гинзбург: строгие диеты грозят анорексией, булимией и язвами
28 ноября 2024, 13:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Самые строгие диеты грозят организму множеством различных заболеваний, включая анорексию, булимию, язвами ЖКТ и гастритами. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, при любом похудении самое главное — не уходить в крайности, иначе можно легко потерять здоровье.
«Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия, — предупредил Гинзбург», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время для сохранения здоровья следует больше обращать внимания на фрукты. К примеру, для профилактики ОРВИ отлично подойдут цитрусовые, поделилась главный консультант по нутрициологии компании «Виво Маркет» Алла Порхун в разговоре с «Газетой.Ru».
«Цитрусовые — апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты — остаются классическим выбором благодаря высокому содержанию витамина C. Этот витамин поддерживает иммунитет и стимулирует синтез коллагена, что ускоряет заживление тканей и укрепляет слизистые оболочки, создавая дополнительный барьер против инфекций. Например, лимон, добавленный в чай с медом, помогает успокоить воспаленное горло», — пояснила она.
Не менее полезными в борьбе с вирусными инфекциями будут киви, гранат, бананы, яблоки и хурма, подчеркнула Порхун.

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Врач-дерматовенеролог МОККВД Алимова объяснила, почему SPF-защита необходима круглый год
28 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto / verona_S

Даже в пасмурные осенние и зимние дни ультрафиолетовые лучи типа А способны проникать сквозь облака и стёкла, оказывая негативное влияние на кожу. В связи с этим необходимо круглый год использовать защитные крема, которые содержат физические (отражают лучи) и химические(преобразуют лучи в менее опасные) фильтры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — отметила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
Несмотря на это, существуют ситуации, когда использование солнцезащитного крема становится необходимым:

  • при лечении ретиноидами или использовании средств с ретинолом или кислотами на ночь, следует применять солнцезащитный крем с SPF не менее 25–30.
  • если у есть склонность к пигментации, куперозу или розацеа, подойдёт крем с SPF 15–25.
  • для борьбы с фотостарением, вызванным ультрафиолетовыми лучами типа А, рекомендуется использовать крем с SPF от 30 до 50.
  • во время проведения пилингов (поверхностных, срединных или всесезонных) необходимо применять солнцезащитные средства с SPF 30–50.
Подбор любого крема, в том числе солнцезащитного, требует индивидуального подхода. Чтобы получить профессиональные рекомендации от опытных врачей-дерматологов, можно записаться на консультацию через региональный портал «Здоровье».

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Врач МОНИИАГ Андросова рассказала, можно ли делать МРТ беременным женщинам
28 ноября 2024, 10:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время беременности основная цель врачей — забота о здоровье матери и обеспечение нормального развития ребёнка. Поэтому при необходимости проведения обследований они выбирают наиболее безопасные методы. Обычно беременным женщинам назначают ультразвуковое исследование, абдоминальное или вагинальное сканирование для выявления возможных отклонений и контроля роста плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Если у врача есть серьёзные основания подозревать тяжёлые патологии, он может порекомендовать пройти магнитно-резонансную томографию. Врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова рассказала о безопасности этой процедуры для малыша.

«Ультразвук и МРТ могут проводиться беременным женщинам. Это самые безопасные методы визуализации, в них не используется рентгеновское излучение», — сообщила Андросова.
Врач подчеркнула, что при необходимости применения дополнительных методов исследования состояния здоровья беременной женщины и плода, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), будущей матери не следует отказываться от них. Эти методы позволяют врачам назначить соответствующее лечение вовремя, до возникновения необратимых последствий.

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#минздрав мо
#беременность
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Долгопрудненские врачи избавили девушку от 15-сантиметровой кисты с паразитами
27 ноября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Долгопрудненской больницы удалили пациентке 15-сантиметровую кисту с паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 26-летняя женщина с жалобами на боль и новообразование на бедре. Опухоль появилась несколько лет назад и не беспокоила пациентку, к врачу она не обращалась. Диагностика выявила содержащее жидкость 15-сантиметровое образование между мышцами бедра.

В ходе сложной двухчасовой операции хирурги отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Новообразование извлекли, вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки со множественными паразитарными кистами.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Это типичные проявления эхинококка. В основном эхинококк селится в печени. Но тут паразит сумел преодолеть естественные фильтры организма и с кровотоком попал в конечность, где и осел. Это исключительный случай. В моей 25-летней практике такая локализация эхинококка встретилась впервые», – рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.
После операции пациентка прошла противопаразитарную терапию. После этого она была выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к нормальной жизни.

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Мытищинские врачи извлекли ложку из желудка мужчины
27 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы достали из желудка пациента десертную ложку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой экстренно поступил 42-летний мужчина с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Диагностика выявила в его желудке инородный предмет – ложку. Как именно она туда попала, не сообщается.
«С помощью эндоскопического оборудования мы извлекли её через пищевод. Из-за конфигурации предмета это было нелегко, так как на пути было несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Всё прошло успешно. Если вовремя не извлечь из пищеварительного тракта крупный металлический предмет, может начаться угрожающее жизни внутреннее кровотечение. Естественным путём предмет из организма не выйдет», – пояснил врач-эндоскопист Максим Щипачёв.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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В Детском центре вернули зрение девочке, получившей катаракту из-за лекарств
27 ноября 2024, 15:44

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнку, едва не ослепшему от катаракты. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В ДКЦ поступила девочка с ранее выявленной болезнью иммунной системы. Она принимала гормональную терапию, на фоне которой у неё развилась катаракта на левом глазу, а зрение снизилось до 0,1 диоптрии. Наши врачи в ходе операции удалили помутневший хрусталик и установили искусственную линзу с углублённым фокусом. Она позволяет хорошо видеть как вблизи, так и вдаль, читать без очков», – говорится в сообщении.
На следующий день врачи провели зрительный тест, в результате которого выяснилось, что зрение достигло 0,9 диоптрий. Сейчас девочка выписана и чувствует себя хорошо. Как отмечают врачи, все катаракты, которые развиваются на фоне подобных заболеваний, являются осложнёнными. Операции могут выполняться только в стационарах широкого профиля.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе 2024 года. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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