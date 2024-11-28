В Московский областной онкодиспансер поступило два современных аппарата ИВЛ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Два современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оснащённых искусственным интеллектом, поступило в Московский областной онкодиспансер, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря новой технике мы можем не только проводить длительную терапию, но и безопасно отлучать пациентов от аппаратов ИВЛ. Высокоточный мониторинг и анализ большого числа показателей, их чёткая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени повысят эффективность лечения и в несколько раз увеличат выживаемость тяжёлых больных», — заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии онкодиспансера области Анна Светогор.В министерстве отметили, что аппараты ИВЛ с искусственным интеллектом будут непрерывно анализировать состояние больного и автоматически выбирать оптимальные алгоритмы работы вентиляции лёгких для поддержки пациента.
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