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В Подмосковье врачи удалили 12-летней девочке кисту с зубами и волосами

18 июня 2024, 13:43
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

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Двадцатисантиметровую кисту яичника с находящимися внутри волосами, зубами и фрагментами костей удалили у 12-летней девочки врачи Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу девочка попала с жалобами на сильную боль в животе, тошноту, слабость и повышенную температуру. УЗИ показало, что виной этому гигантская киста, которая заполнила всю брюшную область и малый таз и подкручивалась вокруг своей оси, что вызывало боль.
«Мы экстренно провели операцию и удалили 20-сантиметровую кисту через три маленьких прокола на животе. Киста оказалась доброкачественной тератомой — эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий.



Постоперационный период прошёл хорошо, сейчас девочку уже выписали домой.

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По программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились 220 медработников
18 июня 2024, 13:11

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года более 220 медработников трудоустроились в подмосковные больницы по программе «Приведи друга». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В подмосковных больницах сотрудникам предлагают премии за трудоустройство в медучреждение врачей и фельдшеров. За каждого успешно нанятого врача можно получить до 50 тысяч рублей, а за фельдшера или медсестру — до 25 тысяч рублей.

«В нашем регионе успешно действуют программы, которые помогают привлекать и удерживать медицинских работников. Одна из таких программ — «Приведи друга». Мы реализуем этот проект уже третий год, и только с начала этого года в наши поликлиники и больницы пришли работать 222 медицинских специалиста», — поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

В регионе действуют и другие меры поддержки медицинских работников. Среди них программы «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также компенсация расходов на аренду жилья, предоставление земельных участков и многое другое.

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В Подмосковье наградили врачей, помогавших жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
18 июня 2024, 10:54

Фото: пресс-служба ЕР

Медикам, принимавших участие в спасении пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», вручили награды. Церемония состоялась в рамках фестиваля «Vместе за Zдоровое будущее», который был организован в Долгопрудном по инициативе областной общественной приёмной «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
«Награды удостоился подмосковный центр «Ясенки», где проводится реабилитация участников СВО, а также фонд «Защитники Отечества», где во время теракта в кратчайшие сроки был развёрнут штаб по оказанию помощи пострадавшим», — отмечается в сообщении.
Депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что Долгопрудный был неслучайно был избран местом проведения фестиваля.

«Врачи из Долгопрудного одни из первых принимали участие в спасении пострадавших от страшного теракта. Мы очень горды за каждого врача, оказавшегося у стен концертного зала в тот страшный час. И именно эти люди сегодня главные герои нашего мероприятия», — пояснила Полякова.
Она также напомнила, что на месте теракта работали 54 бригады скорой помощи из Московской области.

В рамках фестиваля были проведены мастер-классы и конкурсы, а завершился праздник концертом Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина.

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В Москве состоится научно-просветительская конференция духовно-нравственных ценностей
18 июня 2024, 10:52

Фото: istockphoto / kasto80

Научно-просветительская конференция «Биоэтические и правовые проблемы начала человеческой жизни» пройдет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Я — живой!», который призван просвещать молодёжь о духовно-нравственных ценностях и подчёркивать ценность жизни ребёнка ещё до его рождения.

«Конференция призвана объединить специалистов и создать платформу для обмена опытом и сближения подходов к популяризации результатов фундаментальных исследований в различных областях науки, таких как философия, история, культурология, возрастная морфология, юриспруденция, теология, психология, социология и биология. Все эти исследования подтверждают, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Обсуждение биоэтических и правовых аспектов, основанных на данных естественных наук, поможет обществу обратить внимание на важность уважения человеческого достоинства ребёнка ещё до его рождения», —говорится в сообщении.

Основная цель — рассказать о научных данных о ребёнке до рождения как об одном из инструментов повышения рождаемости. Это можно сделать за счёт профилактики искусственных абортов и укрепления семейных ценностей.

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Что нужно знать о ботулизме: Причины, симптомы, как защититься от «быстрого» убийцы
Чем опасен ботулизм и как им можно заразиться
18 июня 2024, 04:27

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Количество людей, заболевших ботулизмом после отравления едой из доставки, превысило 120. Ботулизм является особо опасным и потенциально смертельным заболеванием, поражающим нервную систему.
Что известно о массовом отравлении в России, симптоматике ботулизма и как обезопасить себя от заражения страшной болезнью — в материале «Радио 1».

Что такое ботулизм

Ботулизм (лат. botulus — колбаса) — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему человека, нарушая нервно-мышечную передачу.

Попадая в пищу в анаэробных (отсутствии доступа кислорода) условиях при температуре 35 °C, бактерия выделяет сильнейший биологический яд.

В организм человека токсин чаще всего попадает с продуктами питания. Они могут находиться в копченой и вяленой рыбе, колбасе, консервах, ветчине и других продуктах, которые не прошли достаточную термическую обработку либо хранились в условиях с низким содержанием кислорода.
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Паразитолог объяснил, откуда в салатах мог взяться ботулотоксин

Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма проявляются от двух часов до пяти суток с момента употребления зараженной пищи. Сначала человека начинает тошнить, возникает кишечное расстройство, затем сильные головные боли, двоение в глазах. Последние два признака возникают уже при поражении нервной системы. Помимо этого, у человека может появиться нечеткость в разговоре и походке, бледность кожи, сухость во рту.

Также блокируются мышечные синапсы, когда мышцы не могут получить нервный импульс, и человек перестает дышать. Болезнь развивается медленно, поэтому крайне важно вовремя начать правильное лечение.

Инкубационный период при ботулизме составляет 6 — 8 часов, но может продолжаться и 8 — 10 дней.

Заболевание не передается воздушно-капельным путем, поэтому больной человек не представляет угрозы для здорового. Также после выздоровления не вырабатывается иммунитет, поэтому можно заразиться ботулизмом повторно.

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Сколько заболело ботулизмом

В нескольких регионах РФ произошла вспышка ботулизма. В Москве 121 человек обратился за медицинской помощью с симптомами ботулизма. Также с жалобами в медучреждения обращались жители Казани (6 обращений) и Нижнего Новгорода (9 обращений).

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 55 госпитализированных пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них — в реанимации. В настоящее время жизни пациентов ничего не угрожает, поскольку все люди обратились к медикам вовремя. Больные проходят необходимое обследование на ботулизм в стационаре, за ними наблюдают врачи.

Согласно информации Телеграм-канала «112», число пациентов с похожей симптоматикой растет ежедневно. В день регистрируют по 30–40 новых больных с отравлениями, их тщательно обследуют. До готовности результатов анализов больным ставят диагноз «гастроэнтерит» и оставляют в больницах.

Как считает Роспотребнадзор, отравления могли спровоцировать грузинское блюдо из фасоли «лобио» от «Кухни на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт» (в частности, поставляет продукцию во «ВкусВилл»).

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Фото: istock /digicomphoto

Как не заразиться ботулизмом

Чтобы избежать заражения ботулизмом, важно соблюдать ряд правил приобретения, хранения и приготовления пищи:

1. Не употреблять открытые консервы в точках общепита. Наличие заражения чаще всего можно определить по самой банке. В заведении лучше попросить принести новую банку и открыть ее при вас.

2. Нельзя покупать консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках.

3. Не есть консервы со вздутой крышкой, плесенью, неприятным запахом, пеной и пузырьками газа внутри. Отметим, что вкус консервов может не меняться, поэтому лучше не рисковать и не проверять подозрительную еду.

4. Соблюдать правила изготовления домашних консервов. Необходима тщательная температурная обработка продуктов питания животного происхождения.

5. Консервировать овощи нужно только с добавлением кислоты (к примеру, раствор уксуса 2% в маринаде). Не использовать при консервировании испорченные овощи и фрукты. Они должны быть тщательно отмыты от частиц земли.

6. Нужно отказаться от сырого молоко, употребления мяса с кровью или сырых яиц.

7. Имеющиеся домашние консервы за 6-12 часов до еды нужно прокипятить в течение 15-20 минут. Кипячение, проваривание, прожаривание пищевых продуктов и любых консервов перед употреблением является основной мерой профилактики ботулизма, других кишечных заболеваний и пищевых отравлений.

Соблюдение элементарных санитарных правил помогут сохранить ваше здоровье. Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Лечение ботулизма

Лечение ботулизма проводится исключительно в стационаре под наблюдением врачей. После постановки клинического диагноза важно как можно быстрее ввести антитоксин, что наиболее эффективно снижает показатели смертности. Пациенту также промывают желудок.

В случае тяжелого ботулизма необходимо поддерживающая терапия, в частности искусственная вентиляция легких, которая может требоваться в течение нескольких недель и даже месяцев.

Антибиотики не применяют (за исключением случаев раневого ботулизма). Существует вакцина против ботулизма, но она редко используется, так как ее эффективность не оценена полностью, а также были зафиксированы неблагоприятные реакции.

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Мужчинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак яичка
18 июня 2024, 04:20

Фото: istock / Korrawin

Обычно опухоль яичка может развиться у мужчин до 40 лет. О способе самостоятельной проверки органа рассказал андролог, уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своём Телеграм-канале.
Врач пояснил, что риск развития опухоли в яичке увеличивает травма органа, крипторхизм (не опущенное в мошонку яичко) и синдром Клайнфельтера. Также на появление образования может влиять снижение концентрации половых гормонов или генетическая предрасположенность.

Лубенников отметил, что при помощи самодиагностики заболевание можно выявить на ранней стадии. Как рассказал врач, обследование необходимо совершать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.

«Следует несколькими пальцами медленно прощупывать каждое яичко на наличие образований. Смещать мошонку нужно медленно и плавно. В норме прощупывается только придаток яичка, который напоминает тяж. В остальном яички должны быть гладкие, без образований и бугристостей», — пояснил уролог.
Он добавил, что половые органы нужно визуально осматривать. Мошонка должна быть без высыпаний, пятен, покраснений и необычных образований, например, прыщей.

Лубенников заключил, что при возникновении каких-либо подозрений, необходимо обратиться к врачу.

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#травма
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Паразитолог объяснил, откуда в салатах мог взяться ботулотоксин
Врач Бартули назвал вероятную причину вспышки ботулизма в Москве
18 июня 2024, 03:13

Фото: istock / Carlos Pascual

За последние несколько дней более 100 москвичей пожаловались на симптомы ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 30 – в реанимации. По данным Роспотребнадзора, причиной масштабного отравления стали салат с тунцом и лобио от популярных брендов «Кухня на районе» и ООО «Гастропорт».
Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной службой новостей заявил, что возбудитель инфекции, вероятнее всего, содержался в консервированным тунце или фасоли, из которых готовили салаты.

Бартули пояснил, что это связано с тем, что ботулотоксин, который производит бактерия Клостридиум ботулинум, размножается в бескислородной среде. Врач отметил, что бактерии могли попасть на продукт еще в процессе подготовки к консервации. К сожалению, зараженные продукты нельзя отследить без должной экспертизы.

Паразитолог пояснил, что сначала ботулизм похож на обычное отравление, но именно с первыми симптомами важно обратиться в клинику, поскольку может стать поздно. Запущенный случай ботулизма характеризуется поражением нервной системы и дисфункцией работы мышц. В результате происходит паралич гортанных мышц, и больной задыхается.

Он также подчеркнул, что Клостридиум ботулинум нельзя заразиться от другого человека. Бактерия передается только от зараженной пищи. Тяжесть отравления напрямую зависит от количества ботулотоксина.

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Доктор Мясников посоветовал пить кофе каждый день
17 июня 2024, 22:52

Фото: iStock/Halyna Dorozhynska

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников считает кофе полезным и советует пить его каждый день.
«Кофе официально входит в химиопрофилактику рака, оно официально предотвращает рак печени. Я выступаю, постоянно пишу книги и всегда повторяю: Кофе не вредно, кофе не вредно. Еще раз: кофе не вредно», — приводит слова Мясникова Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, люди издавна пили кофе и даже лечили им различные болезни. Мясников также добавил, что этот напиток способен уменьшить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры и болезни Паркинсона.

При этом преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что регулярное употребление кофе может привести к неспособности забеременеть.

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Названы продукты, улучшающие состояние волос
Врач Фролова: витамины А, В7 и С улучшают состояние волос и ускоряют их рост
17 июня 2024, 22:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Важными для здоровья и роста волос являются витамины А, В7 и С. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.
«Витамин А способствует выработке кожного жира, который увлажняет кожу головы, его можно найти в моркови, тыкве и шпинате. Витамин С необходим для синтеза коллагена. Витамин B7 улучшает прочность волос и ногтей, его можно найти в яйцах, миндале и сладком картофеле», – рассказала Фролова в интервью «Газете.Ru».

Она также отметила, что для волос очень важны цинк и железо. Дефицит последнего может привести к сокращению количества кислорода, доходящего до волосяных фолликулов, а недостаток цинка может ослабить саму структуру волос.

Также, по словам специалиста, важно употреблять в пищу продукты, богатые белком, который является строительным материалом для волос. Она посоветовала есть курицу, рыбу, яйца, а также молочные продукты. При этом ускорить рост волос могут продукты с высоким содержанием Омега-3. При выпадении волос лучше всего кушать мойву два-три раза в неделю, заключила Фролова.

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Врач раскрыл, на какое заболевание может указывать тяга к сладкому
Врач Харченко: тяга к сладостям может указывать на грибковое поражение кишечника
17 июня 2024, 22:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Тяга к сладкому может указывать на кандидоз кишечника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.
«Тяга к сладкому – признак любого нарушения микробиоты кишечника, особенно при грибковом дисбиозе. Дело в том, что патогенная микрофлора, грибы в том числе, питаются простыми углеводами. Они с помощью нейромедиаторов посылают сигнал в мозг: «Хотим сладкого». Таким образом пораженная микробиота влияет на наши вкусовые пристрастия», – рассказала Харченко в беседе с «Газетой.Ru».

Однако врач отметила, что тяга к сладкому может появиться на фоне стресса, а на грибковое поражение ЖКТ указывают и другие симптомы: вздутие, изменение вкуса привычной пищи, появление слизи во рту с кислым привкусом, боли в животе, диарея. При этом у женщины кандидоз кишечника может проявиться в виде молочницы.

Харченко пояснила, что эту болезнь нужно обязательно лечить, иначе она приведет к попаданию инфекции в кровоток и поражению других органов и систем в организме.

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