В Подмосковье врачи удалили 12-летней девочке кисту с зубами и волосами

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Двадцатисантиметровую кисту яичника с находящимися внутри волосами, зубами и фрагментами костей удалили у 12-летней девочки врачи Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу девочка попала с жалобами на сильную боль в животе, тошноту, слабость и повышенную температуру. УЗИ показало, что виной этому гигантская киста, которая заполнила всю брюшную область и малый таз и подкручивалась вокруг своей оси, что вызывало боль.
Постоперационный период прошёл хорошо, сейчас девочку уже выписали домой.
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«Мы экстренно провели операцию и удалили 20-сантиметровую кисту через три маленьких прокола на животе. Киста оказалась доброкачественной тератомой — эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий.
Постоперационный период прошёл хорошо, сейчас девочку уже выписали домой.
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Лев Каштанов