В Московской области тестирование на ВИЧ прошли свыше 2,7 млн человек

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 2,7 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области все желающие могут пройти бесплатное анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Стоит отметить, что благодаря данной процедуре специалисты могут выявить инфекцию на ранней стадии, что позволяет начать своевременное лечение и предотвращает передачу вируса другим людям.
Найти подробную информацию об обследованиях можно найти на официальном сайте Центра профилактики и борьбы со СПИДом.
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«В Подмосковье за 2023 год на антитела к ВИЧ было протестировано 2,7 млн человек, это на 300 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения», – поделился главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.
Найти подробную информацию об обследованиях можно найти на официальном сайте Центра профилактики и борьбы со СПИДом.
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Мира Полтева