В Московской области открыли патологоанатомическое отделение

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Патологоанатомическое отделение открылось в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение было модернизировано в рамках губернаторской программы.
Стоит отметить, что благодаря новому отделению проводится экспертиза различной сложности и диагностика ревматоидных процессов, туберкулеза, лепры, грибковых и глистных инвазий.
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«Необходимость развития патологоанатомической службы, без которой нельзя себе представить определения лечения туберкулезных больных, мы озвучивали начиная с 2018 года. Мотивов было много. Когда возникла необходимость принимать на долечивание больных, то оказалось, что очень много диагнозов нуждаются в коррекции. Привлечение специалистов, обладающих богатейшими знаниями отечественной школы патологической анатомии, позволило в большом количестве случаев снять диагноз туберкулеза и направить пациентов к специалистам по профилю», — поделился главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
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Мира Полтева