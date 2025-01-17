В подмосковном Детском центре спасли малыша с врождённой непроходимостью кишечника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли двухмесячного младенца с врождённой непроходимостью кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мальчик с болью в животе, рвотой, задержкой дефекации и газов. У него выявили мальротацию кишечника. Это редкая врождённая аномалия поворота и фиксации кишечника, которая формируется во время внутриутробного развития. После рождения она препятствует нормальному опорожнению кишечника у младенца из-за сдавливания двенадцатиперстной кишки.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас малыш уже выписан на амбулаторное лечение. Он нормально усваивает питание.
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«Маленькому пациенту требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Через небольшой разрез на коже в брюшной области хирурги устранили заворот кишечника, зафиксировали петли толстой кишки в правильном положении и ушили послеоперационную рану. Операция прошла успешно. Рентген показал полную проходимость кишечника», – рассказал заведующий отделением детской хирургии №1 ДКЦ Григорий Ведник.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас малыш уже выписан на амбулаторное лечение. Он нормально усваивает питание.
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Лора Луганская