В США врачи провели первую в мире пересадку всего глаза

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В США медики первый раз в мире выполнили операцию по пересадке целого глаза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз на сайте Университета Нью-Йорка имени Лангона (NYULH).
«Команда хирургов из NYULH выполнила первую в мире трансплантацию всего глаза и части лица 46-летнему ветерану войны из Арканзаса, который пережил высоковольтную электротравму во время работы», — говорится в публикации.
Операция была проведена 27 мая при участии 140 хирургов, медсестер и других медработников. За это время пересаженный глаз продемонстрировал «замечательные признаки здоровья». При этом остаётся неизвестно, приобретёт ли глаз зрительные функции.
В пресс-релизе подчеркивается, что эта операция стала единственной успешной комбинированной трансплантацией.
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Диана Аванесян