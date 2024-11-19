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В Московской области с начала года неонатальный скрининг прошли около 60 тыс. детей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Московской области проводится неонатальный скрининг для новорожденных, который выявляет генетические заболевания на ранних стадиях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тыс. новорожденных», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области функционирует интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», содержащий информацию о системе родовспоможения в регионе.



Кроме того, в Московской области действует единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Для связи можно использовать номер телефона 8 (800) 550-30-03. Звонки принимаются бесплатно и ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#врачи
#лечение
#людмила болатаева
#младенец
Подмосковных IT-специалистов приглашают принять участие в неделе донорства
19 ноября 2024, 09:46

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Очередная акция «Неделя IT-донора» пройдёт в России со 2 по 7 декабря, принять в неё участие приглашаются и подмосковные специалисты цифровой сферы, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«IT -донор — это сообщество айтишников, которые сдают кровь, а также социально ответственных IT -компаний, поддерживающих донорское движение. Проект стартовал в 2020 году в Екатеринбурге. Донорские недели в рамках этого движения проводятся два раза в год», — говорится в сообщении.
Для участия в акции предлагается пройти регистрацию при помощи бота «ВКонтакте» или Telegram-бота. Затем выбрать ближайшую станцию переливания крови и ознакомиться с правилами донации. Отмечается, что участниками акции могут стать не столько специалисты IT-сферы, но и все желающие. Подробная информация размещена на сайте проекта.

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Врач Золотарева заявила об опасности длительного сна
18 ноября 2024, 21:03

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса. Продолжительный сон также снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.

Она отметила, что причинами гиперсна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.

До этого врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что бороться с артериальной гипертензии нужно не с помощью снижения давления медикаментозно, а укреплять сердечно-сосудистую систему.

«Надо бороться с причиной, улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, а не снижать давление. Если мы говорим о каких-то чудовищных цифрах, то здесь человеку некомфортно от того, что его организм пытается создать нормальное перфузионное давление, поэтому приём препаратов будет оправдан. Но мы при этом не можем снижать давление до цифр вроде 120 на 80. Даже снижение давления до цифр 140 на 100 преступно. Если снизить давление до ничтожных величин, для человека в возрасте это будет просто убийством тканей его организма», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» сообщал, что в течение ночи человек меняет позы до 150 и больше раз.

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#терапевт
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В Королёве родился малыш с прорезавшимися зубами
18 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Королёвском роддоме появился на свет мальчик с двумя нижними резцами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Новорождённый весом 3200 г и ростом 50 см получил оценку 8-9 баллов по шкале Апгар. Его уникальную особенность врачи заметили сразу.
«Беременность протекала нормально, роды были естественными и в срок. Малыш родился здоровым и немного опередил сверстников. В семье есть старший ребенок, который, как и большинство детей, родился без прорезавшихся зубов», – рассказала заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.
Мама и сын чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Как отмечают специалисты, рождение ребёнка с зубами – крайне редкое явление. С медицинской точки зрения это не аномалия, а особенность. Обычно первые зубки у детей появляются в возрасте около полугода.

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#подмосковье
#московская область
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#младенец
#новорождённые
#зубы
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Делегация из Узбекистана посетила Детский клинический центр им. Рошаля
18 ноября 2024, 14:49

Фото: Радио 1

18 ноября в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля прошла встреча с делегацией из Ферганской области Узбекистана. Гостей встречали вице-губернатор Московской области Болатаева Людмила Сергеевна и главный врач центра Шаповаленко Татьяна Владимировна.
Татьяна Владимировна рассказала о больнице, после чего состоялась обзорная экскурсия по разным отделениям центра. Участники делегации посетили реанимацию, операционный блок, конференц-зал и ознакомились с роботизированной операционной и отделением телемедицины.

Целью встречи было знакомство узбекских коллег с возможностями больницы для создания аналогичного центра в Узбекистане.

«Тот опыт, который мы приобрели здесь — бесценен. У нас уже сейчас с коллегами существуют договорённости, что приедут учиться студенты из Ферганы, мы туда поедем. Чем больше люди общаются, тем большим опытом они обмениваются», — сказала главный врач ДКЦ им. Рошаля Шаповаленко.

Начальник управления здравоохранения Ферганской области Примкулов Бобур Кахрамонович сообщил, что по приезде в Фергану они собираются обсудить проект по строительству подобной больницы с губернатором.

«А пока строители будут работать, я попросил Татьяну Владимировну отправить к нам специалистов на первый этап, чтобы они ознакомились тут со всем», — сказал Примкулов.
В знак благодарности за тёплый приём гости подарили Татьяне Шаповаленко и Людмиле Болатаевой памятные подарки из Узбекистана.

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Подмосковный эндокринолог Волкова рассказала, как безопасно похудеть к Новому году
18 ноября 2024, 13:09

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

Похудеть к Новому году вполне возможно без вреда для здоровья. А праздничный стол можно собрать из правильных продуктов, сообщила врач-эндокринолог Раменской больницы Вероника Волкова.
Специалист не советует садиться на диету на определённый промежуток времени, который рано или поздно закончится. Диеты с аномально низким содержанием калорий наносят вред здоровью. А быстрое похудение часто приводит к набору ещё большего количества килограммов. Верное решение – постепенно изменить свои пищевые привычки.
«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с ещё большей силой», – пояснила Волкова, слова которой приводит пресс-служба Раменского городского округа.
Чтобы понять, нужно ли вообще худеть, стоит обратить внимание на индекс массы тела. Если он превышает показатель 25, значит, у человека действительно избыточный вес. Другой показатель избыточного веса – обхват талии у женщин более 80 см, а у мужчин свыше 94 см. Лишний вес провоцирует сахарный диабет второго типа, артериальную гипертензию, а также риск инсультов и инфарктов.
«Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное – не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты – мясо, рыба, птица, а также фрукты. Желательно ограничить, но не исключить полностью жиры», – отметила врач-эндокринолог.
По её словам, накрыть вкусный новогодний стол, используя продукты только правильного питания, всё-таки можно. Для этого нужно просто проявить смекалку. В знаменитый семейный салат «Оливье» вместо колбасы можно добавить курицу, а вместо майонеза заправить его легким йогуртом или другой менее калорийной заправкой.

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В Раменской больнице внедрили новое исследование новообразований кожи
18 ноября 2024, 12:37

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы проводят бесплатную панч-биопсию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Это метод диагностики новообразований кожи при различных заболеваниях – онкологических, бактериальных, вирусных, грибковых и аутоиммунных.
Врач может назначить такую процедуру, если подозревает у пациента онкологическое заболевание. Она позволяет не только выявить диагноз, но и составить оптимальный план лечения, а также контролировать эффективность терапии.
«Панч-биопсия – уникальный метод взятия биоматериала из разных слоёв кожи при специальными трубчатыми скальпелями, называемыми панчами. Взятые частицы новообразований отправляют в лабораторию на гистологические исследования. Благодаря панч-биопсии удаётся диагностировать заболевания кожных покровов и контролировать эффективность лечения. Исследование малотравматично и высокоэффективно», – пояснила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.
Процедура проводится амбулаторно, госпитализация не требуется. Никакая специальная подготовка также не нужна. Процесс занимает 20-30 минут. После процедуры пациент получает рекомендации по использованию повязки и уходу за раной.

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#раменский городской округ
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Балашихинскую областную больницу планируют открыть в 2027 году
18 ноября 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Строящуюся Балашихинскую областную больницу рассчитывают открыть в 20227 году.
Такой срок назвал министр стройкомплекса Московской области Александр Туровский. Возведение одного из крупнейших медучреждений Московской области обсудили на совещании в Балашихе, которое провёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Это один из наиболее важных и масштабных проектов в регионе. Ставим себе задачу реализовать его чуть больше, чем за три года и открыть больницу в 2027-м. Сегодня мы развернули весь фронт работ, необходимый для возведения монолитной коробки с заливами. Все работы ведутся согласно графику», – отметил Туровский
Многопрофильная больница с круглосуточным стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену создаётся в микрорайоне Ольгино. Строительство началось в марте этого года. Первый камень в основание медучреждения заложили зампред правительства Татьяна Голикова и губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Будущая Балашихинская областная больница – объект, который требует самого пристального внимания. Проект лично поддержал президент. Стоимость объекта – свыше 36 млрд рублей. Большие планы намечены и по решению транспортных задач. Это средства федерального и регионального бюджетов», – сказал Брынцалов
Сегодня ведётся устройство гидроизоляции, защитной стяжки, армирование и бетонирование монолитных конструкций подземной части. На объекте работают порядка 200 человек и 36 единиц техники.
«Городской округ Балашиха – один из самых густонаселённых в регионе. Будущая больница – знаковый объект не только для Балашихи, но и для всей Московской области. Предстоит развернуть большую работу по строительству дорог, реконструкции прилегающих улиц. Поэтому будем работать в связке со всеми структурами, чтобы к открытию объекта у нас не было проблем с дорожной инфраструктурой», – отметил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В планах – построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую автодорогу. Кроме того, предстоит реконструировать Носовихинское шоссе, улицы Автозаводскую, Керамическую и Корнилаева. В ближайшее время работы начнутся на улицах Струве и Шестой.

В состав больницы войдут шесть блоков. Работать в медицинском комплексе будут около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. В медучреждение планируется поставить более 800 наименований медицинского оборудования.

Брынцалов напомнил, что всего в этом году в Подмосковье проектируют и строят 48 объектов здравоохранения. До конца года планируется завершить работы в 16. В следующем году будут закончены строительство и реконструкция 27 объектов здравоохранения.

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#балашиха
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#мособлдума
#алексей гержик
#подмосковье
#московская область
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В Видном женщине с осложнённой беременностью помогли родить седьмого ребёнка
18 ноября 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра помогли женщине с осложнённой беременностью родить в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 39-летняя женщина с предлежанием плаценты. При такой патологии плацента прикрепляется к внутренней поверхности матки недалеко от выхода в родовые пути. Из-за этого рождение ребёнка естественным путем может быть невозможно.
«У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренного кесарева сечения из-за поперечного положения плода. Седьмой родился тоже в результате кесарева сечения на сроке 37 недель. Девочка здорова, её вес – 3070 г, рост – 51 см.», – рассказала акушер-гинеколог Марина Махмутова.
Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо и выписаны домой под амбулаторное наблюдение в поликлинике.

Махмутова добавила, что перинатальный центр специализируется на родах пациенток с врастанием в несостоятельный рубец на матке. Женщин с таким диагнозом принимают со всей Московской области.

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#здоровье
#здравоохранение
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#московская область
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Прооперированный в ДКЦ мальчик через несколько дней выиграл турнир по карате
18 ноября 2024, 10:27

Фото: телеграм-канал ДКЦ

В Детском клиническом центре имени Л. Рошаля прооперировали мальчика с болью в животе. Пример слаженной работы скорой помощи Подмосковья и врачей ДКЦ приводится в телеграм-канале центра.
«В единый диспетчерский центр скорой помощи поступил вызов с маленькому пациенту с болью в животе. Мама собиралась показать сына хирургу поликлиники, но боль усиливалась, и она вызвала скорую. Прибывшая из Красногорска педиатрическая бригада, осмотрев мальчика, сразу поставила диагноз, впоследствии подтверждённый специалистами ДКЦ им. Л. Рошаля. Водитель быстро доставил ребёнка в центр, и ему в тот же день сделали операцию», – говорится в сообщении.
В ДКЦ отметили слаженную работу специалистов двух медицинских учреждений Подмосковья. Постановка точного диагноза, медицинская эвакуация в течение «золотого часа» и лечение позволили мальчику через три дня после снятия швов выиграть Международные соревнования по карате имени Героя Советского Союза генерал-майора Г. Зайцева.

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