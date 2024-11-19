В Московской области с начала года неонатальный скрининг прошли около 60 тыс. детей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московской области проводится неонатальный скрининг для новорожденных, который выявляет генетические заболевания на ранних стадиях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тыс. новорожденных», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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