Подмосковных IT-специалистов приглашают принять участие в неделе донорства

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Очередная акция «Неделя IT-донора» пройдёт в России со 2 по 7 декабря, принять в неё участие приглашаются и подмосковные специалисты цифровой сферы, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«IT -донор — это сообщество айтишников, которые сдают кровь, а также социально ответственных IT -компаний, поддерживающих донорское движение. Проект стартовал в 2020 году в Екатеринбурге. Донорские недели в рамках этого движения проводятся два раза в год», — говорится в сообщении.Для участия в акции предлагается пройти регистрацию при помощи бота «ВКонтакте» или Telegram-бота. Затем выбрать ближайшую станцию переливания крови и ознакомиться с правилами донации. Отмечается, что участниками акции могут стать не столько специалисты IT-сферы, но и все желающие. Подробная информация размещена на сайте проекта.
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