В Московской области с начала года родились сто здоровых детей от родителей с ВИЧ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
С начала 2024 года в Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей родились сто здоровых детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня каждая женщина с ВИЧ, вовремя вставшая на учёт в женской консультации и проходящая лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребёнка. Если она выполняет все рекомендации, то риск передачи вируса ребёнку не превышает 1%», – заявил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.Он подчеркнул, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи инфекции от матери ребёнку во время беременности важна антиретровирусная терапия.
В регионе успешно работают программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. Ребенок до 1,5 лет находится под наблюдением врачей до снятия диагноза. При наличии у младенца ВИЧ-инфекции в первые две недели устанавливается диагноз и начинается лечение. Оно проводится бесплатно.
По вопросам обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИДа. Подробная информация – на сайте центра.
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Лора Луганская