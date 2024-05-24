В Московской области с начала года трудоустроились 33 «земских доктора» и «земских фельдшера»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились на работу более 30 медиков. Об этом информировали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области врачи и средний медицинский персонал могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», если они устраиваются работать в сельскую местность. При этом для них предусмотрена денежная выплата: для врачей – до 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала – до 750 тыс. рублей. Размер зависит от удалённости территории.
В ведомстве напомнили, что с этого года в регионе расширили перечень специальностей для участников программ. Теперь присоединиться к программе «Земский доктор» могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, а также врачи физической и реабилитационной медицины.
«Земским фельдшером» могут стать участковые и процедурные медсёстры и медсёстры врача общей практики.
Подать заявку на участие можно в кадровой службе своей медицинской организации. Полный список мер соцподдержки для медицинских специалистов можно найти по ссылке.
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«Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городах, так и на отдалённых территориях. С начала года в наши медучреждение вышли на работу 33 «земских врача» и «земских фельдшера». В Подмосковье действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, социальная потека, предоставление бесплатных земельных участков и многое другое», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что с этого года в регионе расширили перечень специальностей для участников программ. Теперь присоединиться к программе «Земский доктор» могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, а также врачи физической и реабилитационной медицины.
«Земским фельдшером» могут стать участковые и процедурные медсёстры и медсёстры врача общей практики.
Подать заявку на участие можно в кадровой службе своей медицинской организации. Полный список мер соцподдержки для медицинских специалистов можно найти по ссылке.
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Лора Луганская