В Подмосковье открылся новый центр рассеянного склероза

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Еще один Центр рассеянного склероза открылся в Подмосковье. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Центр рассеянного склероза отрыли на базе консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в Реутове.
Стоит отметить, что в этом центре происходит происходят окончательные диагностика и выбор индивидуальной терапии для каждого пациента. Кроме этого, получить консультацию от специалиста можно по направлению из поликлиники.
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«С 2021 года в Подмосковье развивается сеть Центров рассеянного склероза. Главная задача – сделать медицинскую помощь пациентам с данным заболеванием доступнее. Жители Реутова и соседних территорий смогут получать лечение, направления и рецепты фактически рядом с домом. Ранее для этого приходилось ездить в МОНИКИ в Москву», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева