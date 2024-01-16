В Подмосковье открылся новый центр рассеянного склероза

Алкоголизм – это заболевание, которое формируется не один месяц и не один год. На начальной стадии зависимость определить сложно, однако есть несколько маркеров, которые указывают на наличие проблемы. Подробнее о симптомах первой стадии алкоголизма «Радио 1» рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.