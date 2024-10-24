В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности

Красивые и густые волосы не только придают чувство уверенности и привлекательности, но и являются показателем общего состояния здоровья. Они могут указывать на проблемы с питанием, стресс и другие нарушения, поэтому так важно заботиться о них и следовать определённым правилам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Витамины группы B, цинк и жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 способствуют росту и укреплению волос. Поэтому важно включить в свой рацион свежие фрукты, овощи, орехи, семена, рыбу и цельнозерновые продукты. Избегайте монодиет и быстрых диет для похудения;

бережный уход за волосами также имеет большое значение. Аккуратно расчёсывайте волосы, особенно когда они влажные, чтобы предотвратить их повреждение. Избегайте слишком тугих причёсок, которые могут нарушить поступление питательных веществ к корням волос.

гигиена: регулярное мытьё головы предотвращает накопление загрязнений, которые могут нанести больший вред, чем хлор в воде.

раз в неделю применяйте специальные маски или кондиционеры для глубокого увлажнения волос. Массаж и пилинг кожи головы стимулируют кровообращение и питают волосяные луковицы.

«При обнаружении изменений в состоянии волос, рекомендуется пройти обследование, сдать определенный спектр анализов (общий белок, железо, витамины группы В, медь, цинк, витамин Д) и проконсультироваться с эндокринологом, гастроэнтерологом и трихологом», — сообщила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Сибикина.

Чтобы исключить возможные проблемы с кожей головы и волосами, рекомендуется записаться на приём к врачу-трихологу для консультации и получения рекомендаций по лечению. Приём можно осуществить во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону контактного центра 122.