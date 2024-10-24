В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Одна из главных целей нашей работы — это организация и проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Также наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — сообщила заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.
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