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В Москве спасли восьмилетнюю девочку с 46 магнитными шариками в желудке

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве хирурги Детской клинической больницы имени Башляевой провели экстренную операцию восьмилетней девочке, которая проглотила 46 магнитных шариков. Об этом сообщает столичный Депздрав. Отмечается, что изначально родители списали ее симптомы на укачивание в машине, но вскоре школьница призналась, что глотала шарики от скуки.
«Врачи провели экстренную операцию, извлекли магниты из желудка, и восстановление прошло без осложнений. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана», — отметили специалисты Депздрава в беседе с «Москвой 24».
Параллельно в столичной клинической больнице имени Буянова медики спасли 62-летнего мужчину, у которого за сутки произошло 25 остановок сердца. Как передает «Сiбдепо», причиной стало истощение имплантированного дефибриллятора, который поддерживал работу сердца после перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.

Семь часов специалисты в областях сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии, анестезиологии и реаниматологии боролись за жизнь мужчины, говорится в материале. Операция прошла успешно, и сейчас его состояние стабилизировано.

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Неожиданно: Врач Головчанская назвала пользу от ежедневного употребления колы
Врач Головчанская назвала неожиданно полезное свойство кока-колы
18 февраля 2025, 20:18

Фото: istockphoto/master1305

Регулярное употребление колы вредит здоровью, однако врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская неожиданно назвала положительное влияние напитка на здоровье.
По мнению специалиста, которое она озвучила в беседе с порталом «Страсти», кока-кола при ежедневном употребление растворяет желудочные безоары. Они представляют собой плотные инородные тела в желудке, которые образуются из непереваренных остатков пищи и могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта, вызывая рвоту и боль в животе. Фосфорная и угольная кислота, содержащиеся в напитке, размягчают безоар, низкий pH усиливает расщепление комка, а газированная структура стимулирует моторику и способствует продвижению его остатков в кишечник.

Врач рекомендует использовать такой способ только при фитобезоарах, то есть скоплениях в желудке растительного происхождения, и обязательно — под контролем врача. При других типов безоаров показана уже помощь хирурга.

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Кардиолог назвала главную ошибку людей с гипертонией
Кардиолог Фомичева: главной ошибкой гипертоников является отказ от советов врача
14 февраля 2025, 20:36

Фото: iStock/peakSTOCK

Главной ошибкой людей с гипертонией является отказ от рекомендаций врача — пренебрежение DASH-диетой, употребление соленой пищи и нерегулярный прием лекарств от давления. Об этом сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.
«Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространенная ошибка! Гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным. Плановая терапия должна проводиться на регулярной основе», — пояснила врач в беседе с «Известиями».
В свою очередь врач-кардиолог медцентра «Будь Здоров» Иосиф Шубитидзе рассказал о пользе кофе для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что бодрящий напиток улучшуает работу эндотелия, что эффективно в качестве профилактики атеросклероза и закупорки сосуда, а также снижает риск аритмии.
«Напиток повышает чувствительность клеток к инсулину и снижает риск развития диабета – серьезного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо кофеина, кофе содержит около 2000 веществ, в том числе, витамины группы В, калий, магний, которые очень полезны для поддержания нормального сердечного ритма», — поделился специалист.
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Профессор Коган из Петербурга: Дебют половой жизни должен заканчиваться беременностью
Профессор Коган рассказал об особенностях раннего начала половой жизни
13 февраля 2025, 20:10

Фото: istockphoto/shironosov

Директор петербургского НИИ акушерства и гинекологии, профессор Игорь Коган завил на общероссийском конференц-марафоне «Перинатальная медицина. От прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» о том, что залог успешных родов — в сокращении промежутка между началом половой жизни девушки и беременностью.
Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со своей обычной едкой иронией процитировал это мнение известного врача и преподавателя. Позже в разговоре с изданием «Подъем» профессор внес уточнение, что отнюдь не призывал никого рожать в 16 лет.

«Да не имел я в виду в 16, конечно. В 14 лет половая жизнь — плохо, в 15 — плохо, в 16 — плохо. Ну, в 20-21 — это нормально. Когда женщина только начинает жить половой жизнью, надо думать о родах, а не в 40 лет об этом впервые задумываться. Чем дольше этот промежуток, тем шансы нормально родить уменьшаются — это естественно», — пояснил Коган.

Он также добавил, что его обращение было в первую очередь адресовано его коллегам-врачам, которые прекрасно понял мысль, которую он пытался донести до них. А не до журналистов и блогеров, которые, если и поймут, о чём речь, то передадут это непременно с оттенком сенсации и жёлтым оттенком, как диктует им их профессия.

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Иммунолог развеял миф о полезности известной медицинской терапии
Иммунолог Жемчугов: аллерген-специфическая иммунотерапия не избавит от аллергии
13 февраля 2025, 13:57

Фото: iStock/Zinkevych

Можно ли избавиться от аллергии навсегда? Если раньше это казалось невозможным, то сейчас есть так называемая «аллерген-специфическая иммунотерапия» — метод, в результате которого снижается чувствительность к аллергенам, уменьшается выраженность симптомов болезни, наступает ремиссия.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал правду об аллерген-специфической иммунотерапии, которая считается популярным методом лечения.

«Это серьезный метод убивания тех клеток, которые вырабатывают эти иммуноглобулины на аллергены. Например, эти вещества, на которые есть реакция, вводят в маленьких дозах, и их клетки в борьбе с врагом гибнут. Но это не лечение причины иммунодефицита, а ликвидация самого спускового крючка, триггера. Один устранили, начнется на другой. Убрали аллергию на орешник, а завтра начнется на ромашку. Это не радикальный метод лечения», — объяснил врач.

Также он напомнил об использующихся ранее методах введения сывороток, которые не лечили, а только снижали симптоматику. Однако это было большим риском, потому что при избыточной дозе мог наступить анафилактический шок.

«Если врачи осознают, что причина не в аллергенах, то нужно искать проблему внутри организма. Иммунитет напрямую влияет на аллергию. Его можно восстановить», — сказал Жемчугов.

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Врач перечислила витамина, которых особенно не хватает зимой
Терапевт Лапа: витаминов A, C и D чаще всего не хватает в зимний период
12 февраля 2025, 13:11

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Витаминов A, C и D чаще всего не хватает россиянам в зимний период. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, дефицит витамина D часто встречается зимой из-за недостатка солнечного света, а нехватка витамина А проявляется шелушение кожи и губ, что говорит о нарушении иммунной защиты.
«Витамин C тоже необходим: он отвечает за иммунитет, хорошее состояние стенок сосудов. Если его не хватает, беспокоят кровотечения. Например, как только появляется кровь при чистке зубов, значит, помимо похода к стоматологу, нужно добавлять в рацион витамин С – можно пить теплый чай с лимоном», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь диетолог Ольга Редина рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить фигуру, особенно после 50 лет. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что с возрастом обмен веществ замедляется, потому похудение может длиться дольше. В этом случае, подчеркнула она, следует придерживаться правильного режима питания.
«Он включает в себя три основных приема пищи и два перекуса. Именно такой подход к питанию позволяет поддерживать обмен веществ на высоком уровне, минимизирует чувство голода и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Это особенно важно для людей после 50 лет, потому что в зрелом возрасте многие страдают от инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа», — поделилась Редина.
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