В Москве спасли восьмилетнюю девочку с 46 магнитными шариками в желудке

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В Москве хирурги Детской клинической больницы имени Башляевой провели экстренную операцию восьмилетней девочке, которая проглотила 46 магнитных шариков. Об этом сообщает столичный Депздрав. Отмечается, что изначально родители списали ее симптомы на укачивание в машине, но вскоре школьница призналась, что глотала шарики от скуки.
«Врачи провели экстренную операцию, извлекли магниты из желудка, и восстановление прошло без осложнений. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана», — отметили специалисты Депздрава в беседе с «Москвой 24».Параллельно в столичной клинической больнице имени Буянова медики спасли 62-летнего мужчину, у которого за сутки произошло 25 остановок сердца. Как передает «Сiбдепо», причиной стало истощение имплантированного дефибриллятора, который поддерживал работу сердца после перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.
Семь часов специалисты в областях сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии, анестезиологии и реаниматологии боролись за жизнь мужчины, говорится в материале. Операция прошла успешно, и сейчас его состояние стабилизировано.
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Данил Пономарев