«Нет клейма»: Стало известно о скрытой опасности пивного алкоголизма
Терапевт Тен: пивная зависимость меняет психику и круг интересов человека
Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила о незаметном развитии пивного алкоголизма.
В беседе с NEWS.ru Тен отметила, что на поздних стадиях эту зависимость лечить очень сложно, а формируется болезнь скрытно.
«Нет социального клейма «алкоголик», нет повода для тревоги — ну пьёт человек пиво каждый день, как воду. Зависимость развивается медленно, но верно. Она очень трудно поддаётся лечению, потому что человек часто отрицает проблему», — рассказала врач.Специалист добавила, что вред от такого пристрастия распространяется на весь организм: меняется психика, появляются раздражительность и агрессия, а круг интересов сужается до желания выпить пива вечером.
