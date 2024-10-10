В Москве врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

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В НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление Анастасии Раковой, заммэра столицы по вопросам социального развития.
Мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Во время обследования медики выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, который снабжает организм кровью. Было принято решение о проведении экстренной операции.
Ситуацию значительно усложнили особенности аневризмы: из-за своего огромного размера она сдавила участок кишечника. Также у мужчины была обширная гематома в забрюшинном пространстве.
Во время операции стало известно, что у пациента работала лишь одна почка — левая. Профессионализм сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов помог спасти мужчину. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя хорошо.
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Ситуацию значительно усложнили особенности аневризмы: из-за своего огромного размера она сдавила участок кишечника. Также у мужчины была обширная гематома в забрюшинном пространстве.
Во время операции стало известно, что у пациента работала лишь одна почка — левая. Профессионализм сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов помог спасти мужчину. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя хорошо.
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Екатерина Коршунова