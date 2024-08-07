В Подмосковье выдали более 1,5 тыс. подарочных наборов для новорождённых

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Свыше полутора тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали родителям новорождённых в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Возможность получить подарочный набор помогает будущей маме посвятить больше времени подготовке к родам, так как всё необходимое для нее и малыша она может получить в роддоме или перинатальном центре. Всего с начала года подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выбрали более 1,5 тыс. родителей», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.В набор «Я родился в Подмосковье» входит более 50 предметов для мамы и малыша: это средства гигиены, уходовая косметика, одежда, игрушки, постельное бельё, светоотражающие наклейки на коляску, противоскользящий коврик для ванны и пр.
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