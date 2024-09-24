В Подмосковье открыли третий по счёту модульный ФАП

В посёлке Жуково городского округа Солнечногорск начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии. Он будет обслуживать около 1,3 тыс. человек, в том числе более 100 детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.