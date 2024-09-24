В Подмосковье открыли третий по счёту модульный ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В посёлке Жуково городского округа Солнечногорск начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии. Он будет обслуживать около 1,3 тыс. человек, в том числе более 100 детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем большое внимание развитию первичного звена и сельской медицины. Качественная медпомощь должна быть доступна жителям отдалённых территорий. Это уже третий ФАП в регионе, созданный по новейшей технологии модульного строительства. Жители посёлка могут получить там консультацию фельдшера и пройти первый этап диспансеризации рядом с домом», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Кроме того, в ФАПе жители смогут сделать прививку и получить льготные лекарства. Также фельдшер наблюдает пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.
Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская